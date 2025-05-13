大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品欠債 盧秀燕用這招嚇阻歪風

近年無卡分期消費爭議多，業者透過話術推銷高額商品，消費者以無卡分期向資融公司分期借款，因對簽署的條款不清楚，而承擔高額債務。台中市府去年10月修正台中市消費者保護自治條例，規範無卡分期、先買後付款等交易模式，並針對遭投訴案件多的業者張貼消費警訊30天。法制局長李善植指出，修法半年來，美容與交友業者申訴案分別降3成與7成。

台中市盧秀燕今在市政會議表示，店家以脅迫、誘騙方式，使民眾簽署無卡分期，進而債台高築，法制局近年來接獲多起申訴，但店家獲利高，根本罰不怕，為此台中市府針對申訴案增多的業者張貼警訊公告，為全國首創，讓上門的消費者卻步，產生嚇阻作用。

中部地區2023年發生多校大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品，而承擔高額債務，引發社會關注。法制局統計，近年受理消費申訴涉及資融分期的案件逐年增加，去年達400件，其中申訴人年齡介於18至24歲的年輕人，比例高達3成，顯示「無卡分期」近來已逐漸成為年輕人使用的付款方式。

李善植今在市政會議專案報告指出，現行民法規定滿18歲即成年，無須父母同意，可自行申辦無卡分期消費。多數資融公司對申請人的收入及經濟狀況審核寬鬆，且核撥金額無法定上限，但消費者通常是學生，社會歷練較不足或不敢拒絕賣家的推銷而簽約，事後又擔心遭家長責罵，隱瞞簽約事實，直到遭資融公司催繳，家長才向市府消費者服務中心求助，但部分案件分期總金額高達十幾萬元，消費者與賣家如無法合意解除或終止商品買賣契約，資融公司仍會持續向消費者追償款項。

為確保消費者權益，台中市府修正消保自治條例，行政院10月7日核定，市府10月9日公告實施，納管無卡分期、先買後付款等交易模式，規定業者負有告知義務，提供無卡分期前，須明確告知消費者付款的利率、期數、總金額及違約金等，業者若屢次違反消保法，經限期改善而逾期不改善，會直接在店家公告消費警訊，提醒消費要小心。

李善植提到，業者若違反消費者保護法，且消費爭議多，卻始終未妥善處理者，市府即派員至營業場所張貼消費警訊30天， 若業者拒絕、規避或遮蔽警訊、撕毀公告者，可處3萬至10萬元不等罰鍰，但法規上路半年來，鎖定兩家美容與交友業者，申訴案減少7件與21件，降幅達37%、75%，目前沒有對任何業者張貼警訊。

李善植呼籲中央政府儘速制定專法，對資融業者提供無卡分期交易模式予以管制，以維護金融秩序及消費者權益。金管會今年4月22日宣布，最快8月將12家資融業者納入金融消費者保護法管理。