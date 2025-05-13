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黃仁勳又要來台！ 盧秀燕邀逛台中夜市品美食

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，台中美食天下第一，逢甲夜市是全國最大夜市，希望黃仁勳再次蒞臨台中，品嘗台中的美食與逛夜市。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，台中美食天下第一，逢甲夜市是全國最大夜市，希望黃仁勳再次蒞臨台中，品嘗台中的美食與逛夜市。記者余采瀅／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計參加將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），因黃仁勳上次來台，原本預計要逛逢甲夜市，卻因人潮太多而臨時取消行程。台中市長盧秀燕今表示，台中美食天下第一，逢甲夜市是全國最大夜市，希望黃仁勳再次蒞臨台中，品嘗台中的美食與逛夜市。

黃仁勳今年1月來台，原本打算進入「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去，想吃的攤家，一攤也沒有吃到。

盧秀燕今表示，台中美食天下第一，逢甲夜市是全國最大夜市，一中美食也是馳名遠播，最近大甲夜市更勝異軍突起，在全國票選中得到第一名，黃仁勳上次來台可能有吃到台中美食，卻沒有逛到夜市，希望黃再次蒞臨台中，品嘗台中的美食與逛夜市。

盧秀燕 美食 逢甲夜市 黃仁勳

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