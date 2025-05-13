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台中捷運藍線首項機電工程標明簽約 盧秀燕：蔣萬安將出席
台中捷運藍線機電工程已決標，明日舉行簽約儀式。台中市盧秀燕今表示，明日台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會出席簽約，見證歷史性的一刻，典禮簡單隆重。
「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為台中捷運藍線首項工程標，工程已決標，由國際大廠新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司跨國共同承攬，預計下個月動工，期望123年通車。
盧秀燕今指出，台中市有兩條捷運，捷運綠線已完工，當時台中市府沒有經驗，委由台北市政府代為興建；即將開工的捷運藍線，中市府成立捷工局興建，但捷運藍線規劃及發包過程，也請台北市府當顧問，現在開花結果，下個月就要動工，特別邀請蔣萬安市長代表台北市府當見證。
盧秀燕表示，捷運藍線是台中最重要的一條捷運，也稱為台灣大道線，全線機電標與維修機廠已經發包，由台灣、新加坡、法、韓國等四國跨國團隊得標，台灣很多捷運都由該團隊承攬，相當有經驗，法、韓、新加坡等三國政府相當重視明日簽約，因此三國大使也會出席典禮。
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