快訊

三星Galaxy S25 Edge定價3萬7900元起！今起限量預購送容量升級、好禮一次看

高雄街頭現「150公分」鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中捷運藍線首項機電工程標明簽約 盧秀燕：蔣萬安將出席

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市盧秀燕今表示，明日台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會出席台中捷運藍線機電工程簽約儀式，見證歷史性的一刻。記者余采瀅／攝影
台中市盧秀燕今表示，明日台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會出席台中捷運藍線機電工程簽約儀式，見證歷史性的一刻。記者余采瀅／攝影

台中捷運藍線機電工程已決標，明日舉行簽約儀式。台中市盧秀燕今表示，明日台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會出席簽約，見證歷史性的一刻，典禮簡單隆重。

「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為台中捷運藍線首項工程標，工程已決標，由國際大廠新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司跨國共同承攬，預計下個月動工，期望123年通車。

盧秀燕今指出，台中市有兩條捷運，捷運綠線已完工，當時台中市府沒有經驗，委由台北市政府代為興建；即將開工的捷運藍線，中市府成立捷工局興建，但捷運藍線規劃及發包過程，也請台北市府當顧問，現在開花結果，下個月就要動工，特別邀請蔣萬安市長代表台北市府當見證。

盧秀燕表示，捷運藍線是台中最重要的一條捷運，也稱為台灣大道線，全線機電標與維修機廠已經發包，由台灣、新加坡、法、韓國等四國跨國團隊得標，台灣很多捷運都由該團隊承攬，相當有經驗，法、韓、新加坡等三國政府相當重視明日簽約，因此三國大使也會出席典禮。

台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供
台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供

北市府 台中捷運 新加坡

延伸閱讀

我選手我驕傲！世壯運倒數蔣萬安秀選手證 網敲碗拿雙金

意有所指？蔣萬安談城市韌性：不要雙重標準、打壓異己

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

「漢人」不見了！被政院歸類「其餘人口」 蔣萬安反應曝

相關新聞

台中捷運藍線首項機電工程標明簽約 盧秀燕：蔣萬安將出席

台中捷運藍線機電工程已決標，明日舉行簽約儀式。台中市盧秀燕今表示，明日台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會出...

台中2社宅外縣市可申請 試辦後再檢討

台中市社宅中籤率平均約1至2成，出租社宅「一房難求」， 市府今年底將在烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅試辦放寬條件，只要中...

台中甲埔大道16.5億年底前完工 地方喊「還差一哩路」

台中市府斥資16.5億建設海線甲埔大道，預定今年11月完工。議員李文傑指出，外埔區甲東路第一公墓旁銜接甲埔大道一定要拓寬...

大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品欠債 盧秀燕用這招嚇阻歪風

近年無卡分期消費爭議多，業者透過話術推銷高額商品，消費者以無卡分期向資融公司分期借款，因對簽署的條款不清楚，而承擔高額債...

黃仁勳又要來台！ 盧秀燕邀逛台中夜市品美食

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計參加將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），因黃仁勳上次來台，原本預計要逛逢甲夜...

中市托嬰中心傳多童受虐 社會局調查

台中市豐原區某托嬰中心傳虐童案，市議員陳清龍指出，傳至少有8名幼兒受虐，從影片可看到保育員涉施暴強拉嬰幼兒頭部撞地，多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。