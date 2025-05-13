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中市托嬰中心傳多童受虐 社會局調查

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中豐原某托嬰中心傳虐童案，一名女保育員（左）被控虐童，已被解職。圖／民眾提供
台中豐原某托嬰中心傳虐童案，一名女保育員（左）被控虐童，已被解職。圖／民眾提供

台中市豐原區某托嬰中心傳虐童案，市議員陳清龍指出，傳至少有8名幼兒受虐，從影片可看到保育員涉施暴強拉嬰幼兒頭部撞地，多名孩子嚇得大哭。台中市社會局表示，接獲通報即啟動調查中。

議員陳清龍表示，家長陳情，不到一歲小孩在豐原某托嬰中心遭不當對待，家長檢附托嬰中心監視畫面。陳清龍聯絡台中市府社會局，但認為社會局不夠積極，還在向托嬰中心調影像，他要求應盡速處理，釐清真相。據了解，這名保育員今年3月已主動離職。

疑受虐女嬰的媽媽說，她接到社會局通知才知自己一歲多女兒在托嬰中心遭虐待，看到畫面很心疼又生氣，她的女兒被女保育員強拉，扯在地上換尿布。家長說，這名女保育員到她家中說明，不料女兒看到保育員立即倒退嚕，後來再提保育員名字，女兒馬上臉色大變。她表示，目前至少有8名嬰幼兒受虐，連托嬰中心一名老師的小孩也受害，她說打算對保育員提告。

社會局說明，某托嬰中心疑似不當對待兒少事件，接獲通報後立即啟動調查，檢視監視器畫面及訪視相關人員釐清案情。另主動聯繫關心家長，說明案件處理程序，並要求托嬰中心提報改善措施、加強管理，直到截稿前，仍在調查案情中。

社會局表示，若確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰。托嬰中心若涉及管理疏失，也可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

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