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台中2社宅外縣市可申請 試辦後再檢討

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅且符合其他條件者都可申請，議員張玉嬿擔心排擠台中市民出租社宅資源。記者余采瀅／攝影
台中市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅且符合其他條件者都可申請，議員張玉嬿擔心排擠台中市民出租社宅資源。記者余采瀅／攝影

台中市社宅中籤率平均約1至2成，出租社宅「一房難求」， 市府今年底將在烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅試辦放寬條件，只要中、彰、苗、投無自有住宅且符合資格者可申請，議員質疑排擠市民中籤率。都發局表示試辦再檢討。

台中市2016年訂定社會住宅出租辦法，社宅數量有限，僅開放設籍或居住台中且全台無自有住宅的民眾申請。中市去年修改承租條件，一是台中市民或在本市就學、就業的成年國民，二是把原本「全台無房才能申請」的規定，放寬為在台中、彰化、南投、苗栗4縣市沒房子即可申請。預計今年底開放烏日高鐵好宅270戶、太平育賢三期250戶試辦。

民進黨議員張玉嬿表示，議會法規會當時審查意見，要求評估是否影響市民權益，試行後提交報告才准備查，現在就推新制不符決議。都發局長李正偉說，首次放寬就要提影響評估確有困難，試辦後向議會提分析報告，另目前研議市民加分，如影響甚大，也不排除限縮條件。

張玉嬿說，社宅中籤率平均僅約12%，中籤率最高在梧棲區三民段社宅42.86%，最低在北屯區北屯段僅4.84%；據統計，1155名連續兩次未中籤，另338人3次以上未中，「這代表一群有租屋需求、也有登記、就是一直抽不到！」

議員指出，放寬申請資格，申請人數變多，但台中社宅供給量仍有限，原本就一直申請、又有迫切需求的人更難抽中？她說，感覺市府幫新進場的人鋪路，把已經等很久的市民晾在原地，她要求應有市民加分機制，另出租中社宅有「隨到隨辦」服務，市民應優先補位，減少候租時間。

李正偉表示，目前申請台中社宅18歲至46歲加3分，設籍台中並在台中工作的勞工加6分，在台中工作的勞工加3分，新婚兩年內申請者加1分，家中有學齡前幼兒加3分，鼓勵年輕人與勞工優先入住。社宅抽籤公開透明，針對連續2、3次抽不到的市民，會在3個月內研議是否納入加分機制及可否隨到隨辦。

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