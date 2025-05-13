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廣三SOGO槍擊案無辜受害者 慈母守護26年 為植物人女兒慶生

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
26年前台中廣三SOGO槍擊案，波及當時23歲孕婦莊嘉慧，莊成為植物人，女嬰出生後夭折；莊母昨出席慶生會，等不到女兒說「母親節快樂」。記者游振昇／攝影
26年前台中廣三SOGO槍擊案，波及當時23歲孕婦莊嘉慧，莊成為植物人，女嬰出生後夭折；莊母昨出席慶生會，等不到女兒說「母親節快樂」。記者游振昇／攝影

26年前台中廣三SOGO槍擊案，造成2個母親永遠的痛。當年23歲孕婦莊嘉慧遭流彈波及，成為植物人，腹中女嬰出生後夭折。莊母熊玉蘭昨為女兒慶生，在女兒耳邊輕聲說「生日快樂」，她多年來心願，只盼還她健康女兒。

1999年6月5日上午11時20分，2名戴安全帽、口罩的蒙面歹徒，持衝鋒槍到廣三SOGO百貨一樓門口掃射43槍，流彈波及莊嘉慧。警方認為，槍擊案與當時廣三集團總裁曾正仁財務糾紛有關，曾對莊嘉慧賠償700萬元，後來潛逃中國大陸，全案至今仍未破案。

犯罪被害人保護協會1999年創立，莊嘉慧為首件服務個案，莊父、莊母照顧女兒19年後無力負擔，也是犯保協會協助，2018年媒合入住台中慈濟護理之家迄今。

犯保協會與慈濟基金會昨在台中慈濟醫院為莊嘉慧提前慶生，也為熊玉蘭慶祝母親節。

莊坐在輪椅上，後方掛著氧氣瓶，熊溫柔摸著女兒的臉說「今天氣色很好」，並湊近女兒耳邊說「生日快樂」，忍不住感嘆，已經26年沒聽見女兒說「母親節快樂」。

熊玉蘭說，女兒無辜中槍時，她與丈夫很難接受，無法走出傷痛，身心都受影響，丈夫很多話藏心裡，最後悶出病來，得癌症病逝。熊說，每次談起小時候的事，女兒會有反應，似乎仍記得她眼前的是最親的親人，只是想不起是誰。

莊嘉慧入住護理之家後，同年12月莊父病逝。熊表示，丈夫病逝前，仍惦記著女兒病情和醫療費，幸好政府、慈濟與犯保協會出錢出力，他才安詳離世。

孕婦 植物人

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