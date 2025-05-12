退休女警開英式茶館 台中警分局趁母親節齊慶祝

台中市第四警分局今天慶祝母親節，邀請分局內22位母親一起參與，四分局將活動地點選在位於西區的「英．老鎮玫瑰茶館」，該間茶館也是台中市警局退休的女警吳淑女，開啟第二春的事業，分局同仁今天也替吳女獻上祝福，一同歡慶母親節。

第四警分局今天在西區的「英·老鎮玫瑰茶館」，舉辦母親節專屬活動，分局發想「波麗士媽媽網美計畫」，替分局內22位辛勤付出的警察媽媽，打造一段溫柔時光。

四分局指出，今天活動由分局長陳祥麟、第四警友辦事處鄭永和主任夫妻到場獻上祝福，感念「波麗士媽咪」在公務、家庭之間的堅持與奉獻，不僅準備應景的康乃馨花束，更加碼致贈隨行杯果汁機與精緻保溫杯。

四分局表示，今天舉辦活動的茶館業者即是過去在台中市警局退休的女警吳淑女，她也在今天分享從警界轉身創業的故事，向同事介紹正統英式品茗禮儀，讓今天的慶祝活動充滿著茶香、花藝。