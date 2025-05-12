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退休女警開英式茶館 台中警分局趁母親節齊慶祝
台中市第四警分局今天慶祝母親節，邀請分局內22位母親一起參與，四分局將活動地點選在位於西區的「英．老鎮玫瑰茶館」，該間茶館也是台中市警局退休的女警吳淑女，開啟第二春的事業，分局同仁今天也替吳女獻上祝福，一同歡慶母親節。
第四警分局今天在西區的「英·老鎮玫瑰茶館」，舉辦母親節專屬活動，分局發想「波麗士媽媽網美計畫」，替分局內22位辛勤付出的警察媽媽，打造一段溫柔時光。
四分局指出，今天活動由分局長陳祥麟、第四警友辦事處鄭永和主任夫妻到場獻上祝福，感念「波麗士媽咪」在公務、家庭之間的堅持與奉獻，不僅準備應景的康乃馨花束，更加碼致贈隨行杯果汁機與精緻保溫杯。
四分局表示，今天舉辦活動的茶館業者即是過去在台中市警局退休的女警吳淑女，她也在今天分享從警界轉身創業的故事，向同事介紹正統英式品茗禮儀，讓今天的慶祝活動充滿著茶香、花藝。
第四警分局長陳祥麟說，分局共有22位波麗士媽咪，在執行繁重勤務的同時，也默默扛起家庭照護與育兒重任，甚至犧牲與家人相處的時間，堅守在守護市民安全的第一線。藉由這次活動，希望讓所有警察媽媽明白：「工作與自我」一樣重要，唯有好好善待自己，才能活出更自信快樂的人生。
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