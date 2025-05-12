遭批「連嘉義都有」 中市議員籲：規劃公辦老人公寓

台灣今年正式邁入超高齡社會，台中市議員張芬郁指出，台中65歲長者住社宅僅277人，辦理換居僅3人，市府應負責任引進民間投資或自辦老人公寓，結合醫療規畫，完善長輩居住空間。都發局長李正偉表示，將研議引進民間投資興建老人宅。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人聯合質詢，台中市沒有公辦老人公寓，要求市府著手籌畫。

市議員張芬郁表示，內政部統計去年第4季，全國65歲以上「獨居宅」，全台有61萬1794戶，台中則有5萬5480戶。

張芬郁表示，和十年前比較，只有長者居住的住宅數攀升一倍，2014年第4季，全台一名長者居住的住宅數31萬5876，台中則是2萬5348戶，10年來倍數成長。

張芬郁指出，高齡化問題無法回頭，必須積極面對，不僅是為長者做準備，也是替年輕人減輕負擔，目前照顧弱勢高齡長輩的社宅僅277人入住，去年開始推出的「65歲以上長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，也僅3人完成申辦。

今年2月，盧市長至日本考察，提到要借鏡日本北海道北廣島市Es Con Field Hokkaido（鎌之谷球場），規劃「樂齡公寓」。

張芬郁表示，不用等到打造巨蛋才要借鏡規劃，包括台北、新北、高雄、嘉義都已有公辦民營的老人公寓。

張芬郁建議市府不要再賣地，可以引進民間投資、設定地上權等方式，規劃屬於高齡長者的老人公寓。

市議員陳雅惠表示，台中市高齡人口已突破43萬，占總人口16.8%，市府在「高齡友善住宅」政策上嚴重落後，她指出，南區國光里、東區樂成里等高齡人口密集社區，至今無一處專為長輩設計的高齡宅。

陳雅惠呼籲，未來所有市有土地開發案應強制納入高齡宅單元，並結合共餐、復能、無障礙設計等生活機能，讓長輩「住得久、住得好、住得安心」。

都發局長李正偉表示，僅靠社宅無法供應長輩居住，會討論一定比例的配置，並研議引進民間投資辦理老人寓或青銀混居模式，現階段每年編列4100萬元補助老舊公寓改善設施，將強化相關資訊公開與申請便利性，回應市民對高齡住宅的需求。