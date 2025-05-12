快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

遭批「連嘉義都有」 中市議員籲：規劃公辦老人公寓

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員左起陳俞融、張芬郁、謝家宜、陳雅惠聯合質詢，要求市府興辦老人公寓。圖／議員張芬郁提供
民進黨台中市議員左起陳俞融、張芬郁、謝家宜、陳雅惠聯合質詢，要求市府興辦老人公寓。圖／議員張芬郁提供

台灣今年正式邁入超高齡社會，台中市議員張芬郁指出，台中65歲長者住社宅僅277人，辦理換居僅3人，市府應負責任引進民間投資或自辦老人公寓，結合醫療規畫，完善長輩居住空間。都發局長李正偉表示，將研議引進民間投資興建老人宅。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人聯合質詢，台中市沒有公辦老人公寓，要求市府著手籌畫。

市議員張芬郁表示，內政部統計去年第4季，全國65歲以上「獨居宅」，全台有61萬1794戶，台中則有5萬5480戶。

張芬郁表示，和十年前比較，只有長者居住的住宅數攀升一倍，2014年第4季，全台一名長者居住的住宅數31萬5876，台中則是2萬5348戶，10年來倍數成長。

張芬郁指出，高齡化問題無法回頭，必須積極面對，不僅是為長者做準備，也是替年輕人減輕負擔，目前照顧弱勢高齡長輩的社宅僅277人入住，去年開始推出的「65歲以上長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，也僅3人完成申辦。

今年2月，盧市長至日本考察，提到要借鏡日本北海道北廣島市Es Con Field Hokkaido（鎌之谷球場），規劃「樂齡公寓」。

張芬郁表示，不用等到打造巨蛋才要借鏡規劃，包括台北、新北、高雄、嘉義都已有公辦民營的老人公寓。

張芬郁建議市府不要再賣地，可以引進民間投資、設定地上權等方式，規劃屬於高齡長者的老人公寓。

市議員陳雅惠表示，台中市高齡人口已突破43萬，占總人口16.8%，市府在「高齡友善住宅」政策上嚴重落後，她指出，南區國光里、東區樂成里等高齡人口密集社區，至今無一處專為長輩設計的高齡宅。

陳雅惠呼籲，未來所有市有土地開發案應強制納入高齡宅單元，並結合共餐、復能、無障礙設計等生活機能，讓長輩「住得久、住得好、住得安心」。

都發局長李正偉表示，僅靠社宅無法供應長輩居住，會討論一定比例的配置，並研議引進民間投資辦理老人寓或青銀混居模式，現階段每年編列4100萬元補助老舊公寓改善設施，將強化相關資訊公開與申請便利性，回應市民對高齡住宅的需求。

公寓 台中市 社宅 議員 長輩 高齡化

延伸閱讀

台中新光三越氣爆滿3月！傳暑假復業 都發局長：需過五大審查

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

台中2社宅年底放寬外縣市申請 議員憂排擠台中市民中籤率

台中綠燈左轉頻遭罰！台中警：三燈號可轉 將增設「允許轉向」標示

相關新聞

啟用逾20年...終獲千萬經費 南投草屯體育館將整建

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，也常辦理相關賽事，但啟用至今逾20年，球場地坪磨損，看台、照明設...

退休女警開英式茶館 台中警分局趁母親節齊慶祝

台中市第四警分局今天慶祝母親節，邀請分局內22位母親一起參與，四分局將活動地點選在位於西區的「英．老鎮玫瑰茶館」，該間茶...

遭批「連嘉義都有」 中市議員籲：規劃公辦老人公寓

台灣今年正式邁入超高齡社會，台中市議員張芬郁指出，台中65歲長者住社宅僅277人，辦理換居僅3人，市府應負責任引進民間投...

南投導入智慧告警標示 無紅綠燈路口提醒側向來車

南投市公園南街與三和二路口無紅綠燈，常有車輛未減速、停車查看而碰撞，縣府首次導入智慧告警標示，當系統偵測到車輛駛近，即時...

台中新光三越氣爆滿3月！傳暑假復業 都發局長：需過五大審查

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，迄今屆滿3個月，全棟仍勒令停止使用，不過坊間傳出新光三越要先恢復部分樓層...

關稅衝擊農產品 彰議員推「布丁地圖」行銷

面對美國提高關稅衝擊，彰化縣議員劉珊伶今天在縣政總質詢中建議，彰化是稻米生產大縣，可再拓展出口稻米到日本等國家，還有彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。