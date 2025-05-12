南投導入智慧告警標示 無紅綠燈路口提醒側向來車

南投市公園南街與三和二路口無紅綠燈，常有車輛未減速、停車查看而碰撞，縣府首次導入智慧告警標示，當系統偵測到車輛駛近，即時顯示「側向來車」文字訊息，提醒駕駛停讓。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，南投市公園南街與三和二路口事故頻傳，縣府導入「智慧告警標示」，透過感測幹道來車動態，於支道即時顯示「側向來車」文字訊息，即時提醒駕駛注意路況、主動停讓，補足駕駛視距死角與判斷時差風險，讓駕駛與行人安心通行。

此路口無紅綠燈，常有車輛未確實減速查看通過而釀事故，縣府計畫處指出，公園南街與三和二路口去年發生逾10起事故，地方多次反映盼設交通號誌，但此路口離峰與尖峰時段車流量落差大，評估後決定設智慧告警標示，兼顧行車安全與交通效率，回應地方訴求。

縣府計畫處表示，與南投縣交通管理所合作導入智慧告警標示已安裝完成，屬低干擾型智慧設施，不需更動交通結構，發揮不輸紅綠燈的即時警示功能，後續將持續觀察系統運作成效，配合民眾回饋滾動式調整，評估是否擴大應用至其他高風險無號誌路口。