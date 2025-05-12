台中新光三越氣爆滿3月！傳暑假復業 都發局長：需過五大審查

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，迄今屆滿3個月，全棟仍勒令停止使用，不過坊間傳出新光三越要先恢復部分樓層營業，力拼暑假復業。民進黨議員今聯合質詢指出，新光三越邊修復邊營業，根本是拿市民安全開玩笑，要求市府要嚴謹審查。

都發局長李正偉說，新光三越目前並未提恢復部分使用計畫書，若有申請，市府會依公安、消防、電力、電信、瓦斯等五大管線相關規定審查才可復業。

議員周永鴻表示，外傳新光三越將先恢復部分樓層營業，業者是否真有提出申請？李正偉表示，新光三越正在進行第三階段的整建修復中，都發局沒有收到先恢復部分樓層營運的申請。

議員江肇國、蔡耀頡質疑，外傳新光三越要邊修復邊營業，但新光的外牆物附掛物還在搖晃，復業根本在跟市民安全賭博，市府如今是連「可不可以營業」都講不清楚，若部分樓層可取得公安簽證，是否能先行復業？外牆難道不用先進行修復？這些都需要市府明確說明，「不是一再強調依法辦理，市府就是主管機關，有責任定義清楚！」

都發局長李正偉表示，新光三越台中中港店提出整體整建修復至可供使用計畫書，計劃書中指出受損的11、12樓內部空間，預計7月底前完成修復，外牆則是11月底完成修復，但新光外圍鷹架部分還沒搭完，才蓋到9至10樓，在暑假前復業可能性極低。另新光三越送的修復計劃書未提到邊修邊復業的說法，對於外傳暑假前復業，沒有預設立場態度。

李正偉強調，市府希望新光三越整棟修復完再營業，但若新光後續要部分樓層營業，業者必須提出恢復部分使用計畫書，並符合四大要件，第一，營業樓層須經由相關專業技師簽證，包括垂直動線、部分使用管線、消防評估等；第二，須經由第三方公正；第三，修復樓層要做適當阻隔，不會有公共安全之虞；第四，後續修復計畫要有相關防護措施，不只內部空間，外牆也要做相關改善，以維護民眾消費空間公共安全。

新光三越指出，新光三越依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。