關稅衝擊農產品 彰議員推「布丁地圖」行銷

面對美國提高關稅衝擊，彰化縣議員劉珊伶今天在縣政總質詢中建議，彰化是稻米生產大縣，可再拓展出口稻米到日本等國家，還有彰化也是牛奶和雞蛋重要產地，許多咖啡館都賣布丁，縣府也可規劃「布丁地圖」，吸引遊客前來消費，藉由布丁地圖認識彰化。

彰化縣議會今天進行縣政總質詢，劉珊伶關心美國將提高關稅，對彰化哪些農產品會造成衝擊，尤其彰化為稻米產地，會受到多大影響。

農業處處長郭至善表示，台灣米出口目前零關稅配額為14萬公噸，美國佔6萬公噸，每公斤課45元台幣關稅，美國進口米價格每公斤30元左右，台灣米市價約每公斤50元，目前關稅談判有要爭取增加配額。

郭至善說，彰化縣比較受影響的出口農產品包括蝴蝶蘭種苗每年約26個貨櫃，一年外銷約6千萬元；還有外銷菇類以金針菇為主、約300噸，金針菇再加上杏鮑菇、鴻禧菇、雪白菇等外銷美國約320公噸，不過相較金針菇總產量1.2萬噸，相對佔比低，影響有限。

劉珊伶說，縣府應該要輔導農民加強稻米分級，甚至爭取外銷稻米到日本，雲林縣和高雄縣等在東京食品展都爭取到上億訂單，但彰化縣僅爭取到二千萬，尤其雲林縣稻米產量也多，開拓很可觀的外銷訂單。

郭至善說，彰化縣拓展農產品外銷不是只靠東京食品展，彰化每年也外銷數千公噸高麗菜和胡蘿蔔等到日本，需要長期經營行銷。

劉珊伶說，彰化行銷農產品還有很大努力空間，包括可加強二林的葡萄酒行銷，還有縣府可輔導業者開發「布丁地圖」，因為彰化是牛奶和雞蛋的主要產地，剛好是製作布丁的材料，許多咖啡館的布丁都各有特色，也可讓遊客尋訪布丁地圖的店，光彰化市火車站周圍就有多家青年返鄉經營的咖啡館。

城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，縣長有指示他們研究比照之前辦的爌肉飯、肉圓地圖，也可以規劃咖啡館、素食地圖等，會研究列入布丁地圖來行銷彰化。