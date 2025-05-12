快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

關稅衝擊農產品 彰議員推「布丁地圖」行銷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣議員劉珊伶建議彰化縣府可規劃「布丁地圖」，讓遊客可循布丁地圖來消費和認識彰化。記者林宛諭／攝影
縣議員劉珊伶建議彰化縣府可規劃「布丁地圖」，讓遊客可循布丁地圖來消費和認識彰化。記者林宛諭／攝影

面對美國提高關稅衝擊，彰化議員劉珊伶今天在縣政總質詢中建議，彰化是稻米生產大縣，可再拓展出口稻米到日本等國家，還有彰化也是牛奶雞蛋重要產地，許多咖啡館都賣布丁，縣府也可規劃「布丁地圖」，吸引遊客前來消費，藉由布丁地圖認識彰化。

彰化縣議會今天進行縣政總質詢，劉珊伶關心美國將提高關稅，對彰化哪些農產品會造成衝擊，尤其彰化為稻米產地，會受到多大影響。

農業處處長郭至善表示，台灣米出口目前零關稅配額為14萬公噸，美國佔6萬公噸，每公斤課45元台幣關稅，美國進口米價格每公斤30元左右，台灣米市價約每公斤50元，目前關稅談判有要爭取增加配額。

郭至善說，彰化縣比較受影響的出口農產品包括蝴蝶蘭種苗每年約26個貨櫃，一年外銷約6千萬元；還有外銷菇類以金針菇為主、約300噸，金針菇再加上杏鮑菇、鴻禧菇、雪白菇等外銷美國約320公噸，不過相較金針菇總產量1.2萬噸，相對佔比低，影響有限。

劉珊伶說，縣府應該要輔導農民加強稻米分級，甚至爭取外銷稻米到日本，雲林縣和高雄縣等在東京食品展都爭取到上億訂單，但彰化縣僅爭取到二千萬，尤其雲林縣稻米產量也多，開拓很可觀的外銷訂單。

郭至善說，彰化縣拓展農產品外銷不是只靠東京食品展，彰化每年也外銷數千公噸高麗菜和胡蘿蔔等到日本，需要長期經營行銷。

劉珊伶說，彰化行銷農產品還有很大努力空間，包括可加強二林的葡萄酒行銷，還有縣府可輔導業者開發「布丁地圖」，因為彰化是牛奶和雞蛋的主要產地，剛好是製作布丁的材料，許多咖啡館的布丁都各有特色，也可讓遊客尋訪布丁地圖的店，光彰化市火車站周圍就有多家青年返鄉經營的咖啡館。

城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，縣長有指示他們研究比照之前辦的爌肉飯、肉圓地圖，也可以規劃咖啡館、素食地圖等，會研究列入布丁地圖來行銷彰化。

地圖 彰化 牛奶 議員 雞蛋

延伸閱讀

中美發表日內瓦聯合聲明：雙方互免報復關稅90天

進口草莓農藥殘留違規 知名超市上榜

知名超市草莓檢出農藥 Mia C'bon、LOPIA、微風全上榜

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

相關新聞

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

民進黨議員陳雅惠指出，台中市平均屋齡逼近30年，尤其東區、南區屋齡老舊，卻遲未能都市更新，馬來西亞旅客日前入住台中火車站...

台中2社宅年底放寬外縣市申請 議員憂排擠台中市民中籤率

台中市社宅中籤率平均約1至2成，出租社宅「一房難求」， 市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰...

關稅衝擊農產品 彰議員推「布丁地圖」行銷

面對美國提高關稅衝擊，彰化縣議員劉珊伶今天在縣政總質詢中建議，彰化是稻米生產大縣，可再拓展出口稻米到日本等國家，還有彰化...

啟用逾20年...終獲千萬經費 南投草屯體育館將整建

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，也常辦理相關賽事，但啟用至今逾20年，球場地坪磨損，看台、照明設...

中市新增2登革熱境外移入個案 皆為境外移入

台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案，市府除了持續加強防疫作為，也呼籲市民防範登革熱刻不容緩，請把握雨...

影／台中市「給孩子一個禮堂計畫」 今天完成5校動土最後拼圖

台中市政府推動「給孩子一個禮堂計畫」計畫，自籌24億1220萬元補助25所學校興建活動中心，目前已有20所學校的禮堂動土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。