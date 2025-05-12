啟用逾20年...終獲千萬經費 南投草屯體育館將整建

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，也常辦理相關賽事，但啟用至今逾20年，球場地坪磨損，看台、照明設備等設施老舊毀壞，立委馬文君向中央爭取近2年時間，總算獲補助千萬經費修繕，後續將整建改善。

草屯鎮公所指出，草屯全鎮人口近10萬人，是全國第二大鎮，但室內運動空間卻有限，僅有鎮立體育館這一處室內場館，館內主要設置桌球、羽球場，因此天天都會有民眾去打球，也常協助辦理縣運、全國歐克盃桌球比賽等大型活動賽事。

但因草屯鎮立體育館啟用至今已逾20年，場館內照明、通風設備、觀眾看台及廁所、無障礙坡道等軟硬體設施破舊也不符使用，中央球場地坪更因使用率高嚴重磨損，但因地方經費有限，公所向立委馬文君陳情，盼能向中央爭取經費改善。

立委馬文君於前年6月邀教育部體育署副署長洪志昌、縣府體健科等，會同已故鎮長簡景賢實地會勘，雖初步獲體育署允諾協助修繕，但因同時間中央規畫補助縣府於草屯、南投市興建全民運動館，經費互相排擠，直至今年總算傳出好消息。

馬文君說，草屯鎮立體育館使用已超過20多年，在未有其他新場館替代的狀況，館內設施仍需改善，為此持續向中央爭取，經教育部體育署盤點「公建計畫優化運動場館」經費後獲專案複審會議通過，同意補助草屯鎮立體育館整建工程。