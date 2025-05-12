快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

聽新聞
0:00 / 0:00

啟用逾20年...終獲千萬經費 南投草屯體育館將整建

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，也常辦理相關賽事，但啟用至今逾20年，球場地坪磨損，看台、照明設備等設施老舊毀壞，立委馬文君向中央爭取近2年時間，總算獲補助千萬經費修繕，後續將整建改善。

草屯鎮公所指出，草屯全鎮人口近10萬人，是全國第二大鎮，但室內運動空間卻有限，僅有鎮立體育館這一處室內場館，館內主要設置桌球、羽球場，因此天天都會有民眾去打球，也常協助辦理縣運、全國歐克盃桌球比賽等大型活動賽事。

但因草屯鎮立體育館啟用至今已逾20年，場館內照明、通風設備、觀眾看台及廁所、無障礙坡道等軟硬體設施破舊也不符使用，中央球場地坪更因使用率高嚴重磨損，但因地方經費有限，公所向立委馬文君陳情，盼能向中央爭取經費改善。

立委馬文君於前年6月邀教育部體育署副署長洪志昌、縣府體健科等，會同已故鎮長簡景賢實地會勘，雖初步獲體育署允諾協助修繕，但因同時間中央規畫補助縣府於草屯、南投市興建全民運動館，經費互相排擠，直至今年總算傳出好消息。

馬文君說，草屯鎮立體育館使用已超過20多年，在未有其他新場館替代的狀況，館內設施仍需改善，為此持續向中央爭取，經教育部體育署盤點「公建計畫優化運動場館」經費後獲專案複審會議通過，同意補助草屯鎮立體育館整建工程。

她進一步表示，草屯鎮立體育館整建工程核定總經費1574萬648元，其中由體育署補助1000萬元，地方自籌574萬餘元，後續將進行場館整建，逐步改善草屯運動設施需求，以提升運動安全及舒適性，給民眾安全無虞的運動空間。

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，但啟用已逾20年，不少設施老舊毀壞，球場地坪嚴重磨損。記者賴香珊／攝影

南投 運動 馬文君 體育館

延伸閱讀

南投「罷馬」二階達標 馬文君嗆：尊重包容到此為止

影／攻破藍營鐵壁！南投「罷馬」宣布達標 送件數曝光

南投罷免「去游」二階達標 「罷馬」告急份數也曝光

10天內2死！防國6橋聳雲天墜橋 防護網擬延伸至隧道口

相關新聞

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

民進黨議員陳雅惠指出，台中市平均屋齡逼近30年，尤其東區、南區屋齡老舊，卻遲未能都市更新，馬來西亞旅客日前入住台中火車站...

台中2社宅年底放寬外縣市申請 議員憂排擠台中市民中籤率

台中市社宅中籤率平均約1至2成，出租社宅「一房難求」， 市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰...

關稅衝擊農產品 彰議員推「布丁地圖」行銷

面對美國提高關稅衝擊，彰化縣議員劉珊伶今天在縣政總質詢中建議，彰化是稻米生產大縣，可再拓展出口稻米到日本等國家，還有彰化...

啟用逾20年...終獲千萬經費 南投草屯體育館將整建

南投草屯鎮立體育館是鎮內唯一一處室內場館，民眾使用率高，也常辦理相關賽事，但啟用至今逾20年，球場地坪磨損，看台、照明設...

中市新增2登革熱境外移入個案 皆為境外移入

台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案，市府除了持續加強防疫作為，也呼籲市民防範登革熱刻不容緩，請把握雨...

影／台中市「給孩子一個禮堂計畫」 今天完成5校動土最後拼圖

台中市政府推動「給孩子一個禮堂計畫」計畫，自籌24億1220萬元補助25所學校興建活動中心，目前已有20所學校的禮堂動土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。