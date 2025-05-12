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中市新增2登革熱境外移入個案 皆為境外移入

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案。登革熱示意圖。圖/AI生成
台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案。登革熱示意圖。圖/AI生成

台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案，市府除了持續加強防疫作為，也呼籲市民防範登革熱刻不容緩，請把握雨後48小時，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，徹底清除戶內外積水容器，降低傳播風險

衛生局長曾梓展表示，近日氣候高溫多雨，易孳生病媒蚊，加上東南亞及南美洲登革熱疫情升溫，國際間交流頻繁，境外移入風險同步上升。根據疾病管制署監測資料，自今年1月1日至昨天，全國雖無本土登革熱個案，但已有57例境外移入確診病例，台中市近期新增2例，累計共6例，感染地皆為東南亞國家。

他說，前往高風險地區旅遊或參與戶外活動時，應穿著淺色、長袖衣物，並使用含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等有效成分的防蚊液進行防護。返國後14天內若出現發燒、頭痛、骨頭痠痛或出疹等疑似症狀，應提高警覺，儘速就醫並主動告知旅遊史。

此外，也提醒各醫療院所，對於出現疑似症狀的就診民眾，務必提高警覺，善用登革熱NS1抗原快篩輔助診斷，並於24小時內完成法定傳染病通報，即使快篩為陰性亦同，以降低社區感染風險。

衛生局呼籲，居家附近如有積水大於0.5公分，即有利病媒蚊孳生，提醒市民朋友平時請落實居家戶內、外容器減量，落實居家周邊環境定期「巡」、「倒」、「清」、「刷」，協力掌握雨後黃金48小時的孳生源清除時機。若查獲有孑孓孳生，將依規處以最高1萬5千元罰鍰，請市民主動配合防疫，攜手守護社區安全與整潔。

有關登革熱最新資訊，可至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw/）查詢，或洽詢台中市各區衛生所，亦可撥打1922防疫專線諮詢。

台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案。圖／台中市政府提供
台中市衛生局今指出，台中近日新增2例登革熱境外移入個案。圖／台中市政府提供

登革熱 衛生局 風險

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