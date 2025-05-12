台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

民進黨議員陳雅惠指出，台中市平均屋齡逼近30年，尤其東區、南區屋齡老舊，卻遲未能都市更新，馬來西亞旅客日前入住台中火車站旁五星級飯店，窗外卻是整排老屋，遊客驚「不像先進城市」，市府應加速通盤檢討。台中市副市長黃國榮說，市府都更委員會本就由跨局處參與，會持續針對東南區加強整合推動與規劃，回應市民對安全與生活品質的期待。

議員陳雅惠表示，台中市平均屋齡逼近30年，30年以上老屋高達44萬7千戶，占全市近半，尤其東區、南區更是屋齡老舊、街廓狹窄、人口高齡化，卻始終未被納入市府的優先更新區域，「市府的都更政策集中在個別重劃區，對老社區處理顯得緩慢又消極。」

陳雅惠提到，一名馬來西亞旅客日前入住台中火車站旁五星級飯店，卻對窗外一整排老屋感到震驚，直言「不像先進城市」，凸顯市府投入百億打造高架鐵路與站體後，城市門面卻毫無改觀，要求市府應針對車站周邊啟動公辦都更或危老重建評估，改善市容與安全。

議員張芬郁說，都市更新與危老重建進度緩慢，民間參與意願低，老城區爛尾樓恐難重建。她舉清水中興街倒塌事件為例，呼籲市府應加強宣導協助，並對如大里菸葉廠等可主導案加速跨局處推動。

議員陳俞融說，北區老屋密集、更新進度遲緩，546棟六層樓老公寓中北區占50棟，包括無電梯、管線老舊、無障礙不足等問題，影響居住安全與品質，要求市府提出明確行動方案與改善目標，勿讓政策空轉。

都發局長李正偉表示，目前針對東、南區已有多項補助措施，包括整建維護、老舊街區活化、耐震補強及高風險房屋補助，並納入中央「老宅延壽計畫」，同時針對超過30年老屋也有風險分級與列管，並透過公安申報制度掌握情況。

李正偉說，市府已有成立輔導團，提供一對一的申請協助，並設有單一窗口與專線服務，未來會持續加強宣導與行政整合。