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台中2社宅年底放寬外縣市申請 議員憂排擠台中市民中籤率

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅且符合其他條件者都可申請，議員張玉嬿擔心排擠台中市民出租社宅資源。記者余采瀅／攝影
台中市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅且符合其他條件者都可申請，議員張玉嬿擔心排擠台中市民出租社宅資源。記者余采瀅／攝影

台中市社宅中籤率平均約1至2成，出租社宅「一房難求」， 市府年底將放寬烏日高鐵與太平育賢三期兩處社宅出租條件，讓台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅且符合其他條件者都可申請，議員擔心排擠台中市民中籤率。都發局長李正偉表示，兩社宅試辦後會檢討影響多大。

台中市2016年訂定社會住宅出租辦法時，社宅數量有限，僅開放設籍或居住在台中且無自有住宅的民眾申請；近年社宅數量增加，台中因此修改社宅出租辦法第5條第3款，放寬台中、彰化、苗栗、南投無自有住宅即可申請，預計今年底開放烏日高鐵好宅270戶、太平育賢三期250戶試辦。

民進黨議員張玉嬿說，社宅中籤率平均僅約12%，其中最高中籤率在梧棲區三民段社宅42.86%，最低中籤率於北屯區北屯段僅4.84%；根據市府資料，已有1155位市民連續兩次未中籤，另有338人三次以上落選，落選者無補位或加分機制，「一直抽不到」，現又放寬申請資格，資源排擠效應更激烈。

張玉嬿建議，社宅隨到隨辦，應優先讓市民有補位機制，減少候租時間，要求市府落實新制，也要提出配套規劃，讓制度不再只是形式上的公平。

李正偉表示，目前申請台中社宅18歲至46歲加三分，設籍台中並在台中工作的勞工加六分，在台中工作的勞工加三分，新婚兩年內申請者加一分，家中有學齡前幼兒加三分，鼓勵年輕人與勞工優先入住。社宅抽籤都是公開透明，針對連續兩、三次抽不到的市民，會在3個月內研議是否納入加分機制，並研議可否隨到隨辦。

李正偉說，第一次放寬中、彰、投、苗無自宅民眾申請，要提出數據相當困難，試辦後才可具體評估會造成多大影響，分析影響數據後向議會報告。

台中市 年輕人 機制 社宅 議員

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