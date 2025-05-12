影／台中市「給孩子一個禮堂計畫」 今天完成5校動土最後拼圖

台中市政府推動「給孩子一個禮堂計畫」計畫，自籌24億1220萬元補助25所學校興建活動中心，目前已有20所學校的禮堂動土興建中，今天在豐原區合作國小舉辦豐原區及東勢區5校的禮堂舉行聯合動土典禮，教育局表示，今天動土的5校禮堂是「給孩子一個禮堂計畫」的最後一塊拼圖。

台中市長盧秀燕今天主持動土典禮，立法院副院長江啟臣和山城議員都到場，盧秀燕表示，「教育優先」，為完善校舍軟硬體建設，民國112年中市府籌編預算，目前已有20所學校的禮堂動土興建中，最後還有豐原區合作國小、豐村國小、福陽國小、豐東國中及東勢區新盛國小5校禮堂今天一起動土，完成「給孩子一個禮堂計畫」計畫的拼圖，後續市府將協助學校積極興建如期完工。

盧秀燕表示，今天動土的5校禮堂主體工程經費總共約4億120萬元，預計115年全數完工，提供學生展能的舞台，很快豐原區和東勢區的孩子與社區居民就可共享建設成果。

台中市教育局長蔣偉民表示，學校有禮堂後，孩子的活動不再受天候影響，待5校禮堂完工後，市府將補助設備經費各1200萬元，提供學校舒適的室內集會展演空間，還納入各校發展特色，提供藝文社團、體育團隊訓練等，打造能靜能動共融的學習場域。

蔣偉民表示，這5所學校興建的禮堂空間依各校需求規劃設置羽球場、籃球場、舞台、集會空間等供師生多元使用，建築以自然採光通風、注重節能環保概念，將校園打造成具有美感、永續與多元學習功能的教育空間，這是市府對教育投資的承諾，也是山城學校的教育新里程。