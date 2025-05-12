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300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

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中市第二市場停車場可停1100輛汽機車 預計年中啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市中區第二市場停車場正辦理驗收作業，預計年中啟用。圖／台中市交通局提供
台中市中區第二市場停車場正辦理驗收作業，預計年中啟用。圖／台中市交通局提供

台中市中區為舊街廓，道路狹小，車位不足，市府投入12億元，將原本平面的興中停車場改建為第二市場立體停車場，並興建智慧運輸中心，立體停車場已完工，正辦理驗收，預計今年中啟用，屆時可提供1100席汽機車車位，舒緩地方停車需求。

交通局長葉昭甫表示，中區復甦見成效，吸引觀光產業進駐，原提供141席停車位的「興中停車場」，平面停車場空間難以滿足中區需求，市府投入12億元，改造為地下二層至地上五層的立體停車場，並增築六至七層智慧運輸中心，工程分兩階段進行，地下二層至地上四層停車場已完工，正在驗收，預計今年中先開放啟用。

葉昭甫說，中區第二市場停車場位於市街的核心地區，是台中市最早發展的地區之一，鄰近第二市場、彰化銀行及柳川步道等知名景點，且因應推動中的中捷藍線將於中區設站，為滿足周遭景點觀光人潮及未來轉乘捷運民眾停車需求，第二市場停車場已於去年底完工，未來啟用後，將可提供汽車車位477席及機車車位632席，有助民眾便利停車。

交通局指出，為擴大多元化規模，待停車場啟用後，接續辦理地上五層停車場及智慧運輸中心增築工程，未來整體建物完工後，共可提供561席汽車車位及632席機車車位。

台中市中區第二市場停車場預計年中啟用，舒緩地方停車需求。圖／台中市交通局提供
台中市中區第二市場停車場預計年中啟用，舒緩地方停車需求。圖／台中市交通局提供

停車場 景點 車位

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