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「全台最爛的路」投89線又爆土石流 恐耽誤茶乾製作農民盼搶通
受鋒面影響，連日豪雨，有「全台最爛的路」之稱的南投仁愛投89線又傳出土石流災害，其中15.8K處僅剩小車可通行寬度，30K則是交通中斷，；由於目前正值茶葉採收期，採收後須盡快送下山，農民盼盡快搶通，公所已通知廠商處理。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的重要道路，但因路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年雖經縣府改善，道路品質獲提升，但部分路段邊坡裸露、地質脆弱容易崩塌，遭遇豪雨仍常發生土石流。
而最近受鋒面影響，全台降雨，南投山區風雨更是顯著，連日大雨也讓投89線傳出災情，居民表示，該路線15.8K這兩天因雨不時有土石滾落，前兩天才清過一次，今天又被碎石擋去一半道路，目前就剩下小車可以通行的寬度。
投89線30K處更嚴重，疑因連日雨水蓄積邊坡，該路段昨晚就發生土石流，大小土石夾雜泥沙，直接阻擋道路，現在雙向交通中斷；但現在正值茶葉採收期，採收後的茶葉須盡快送下山製成茶乾，茶農因此盼投89線受阻路段能盡速搶通。
縣府表示，近日獲悉鋒面將影響台灣，就通知維修道路廠商調派重機具進駐待命，但目前山區陰雨起霧，氣候不穩定，因此由現場人員視山區天候及邊坡狀況，再行搶通搶險作業，若有交通需求得繞行改道慈峰產業道路接台14甲線翠峰路段。
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