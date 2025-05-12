谷關地熱探勘啟動 中市府：具提供1.2萬戶家庭全年綠電潛能

台中市政府推動能源轉型及再生能源朝多元化發展，將配合台電公司谷關地熱探勘計畫，規畫在和平區大甲溪發電廠谷關分廠舊保警宿舍用地(和平區新山段18地號)進行地熱鑽井。未來若有機會開發，將成為台中市首件地熱開發案。

經發局長張峯源說，依經濟部地熱探勘資訊平台顯示，目前地礦中心已在全台26處淺層潛能區中篩選出10處具開發潛力的地點，並持續進行先進地熱探勘工作，其中和平區谷關發電潛能約有15MW，預估每年發電量可達4千萬度，相當於可提供1.2萬戶家庭全年綠電，不僅可減少火力發電廠燃煤空污，更達到減碳及能源多元化目標。

依據經濟部地礦中心現階段評估的地質模型，以熱水上湧的斷層裂隙帶為主要探勘目標，將鑽鑿3口地熱探勘井(谷關 1、2、3 號井)，深度以2千公尺為限，希望能探獲足夠熱水汽，以利後續評估地熱發電廠開發的可行性。

他說， 地熱發電有別於太陽光電、風力有間歇性問題，地熱可達24小時全年無休運轉，具有穩定發電特質，被視為重要的再生能源之一。市府將持續與台電合作，發展地熱發電及各項多元化再生能源，讓推動能源轉型不只是雙贏，更能向永續目標前行。