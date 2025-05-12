提升救援效率 中市擴大導入智慧號誌

消防車、救護車依法有優先通行權，但遇上交通壅塞或路況複雜，影響通行效率，更事故頻傳。議員林昊佑建議，台中應參考台北與台南導入AI智慧號誌系統，讓緊急車輛行經路口時獲綠燈通行權，縮短搶救時間。

中市府表示，去年已試辦，今年將擴大在中國附醫周邊28處路口導入智慧號誌系統。

議員林昊佑指出，台中市消防車及救護車平均送醫時間7.83分鐘，返隊時間更長達19.34分鐘，緊急車輛尖峰時段常因紅燈受阻，壓縮黃金搶救時間。

林昊佑表示，台北透過消防車、救護車GPS數據結合路口號誌控制，使緊急車輛到達時間縮短8%，更在交叉路口使救護車事故數量減少62.5%，目前全市29條壅塞路段，共221處智慧號誌路口，每月服務緊急車輛約3000趟次，平均每趟減少42秒。台南也建置優先號誌系統，目前涵蓋35處路口，整合20輛救護車及3輛消防車，救護車平均通過路口時間減少4秒，行車速率提升達36.8%，綠燈通過率更提高至89.9%，要求台中參考經驗，導入AI智慧號誌系統。

台中市府指出，交通局去年4月與交通部運輸研究所合作，在水湳消防分隊周邊5處路口試辦5個月「緊急車輛優先號誌計畫」，成果顯示，緊急車輛於行駛過程中平均縮短出勤時間17.7%，提升救援效率。

今年向交通部爭取智慧路網計畫補助，獲2125萬元經費，將於五權路、中清路及中國附醫周邊28處路口，導入智慧動態號誌及緊急車輛優先號誌系統。

消防局表示，為優化救援效率，將分析醫院周邊道路及交通壅塞路段，提供交通局參考可持續擴大緊急車輛優先號誌的設置範圍，減少緊急車輛的救護時間。