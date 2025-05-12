星期評論／多聽用路人心聲 不要關門畫圈圈

彰化縣府新設大村鄉圓環及彰化市中華路圓環，縣府評估有利交通安全與行車順暢，但不少民眾卻認為「越改越不方便」吵翻天。圓環行不行？各地熱議。縣府持續優化，另應以具體改善數據回應民意，別讓用路人一肚子氣！

國內外都有頗具歷史的知名大圓環，因動線衝突點少而相對安全，成為街頭一景；但圓環設計如果混亂又未滾動優化，會讓路人無所適從，甚至增加肇事率。

彰化最近引發爭議的大村鄉中正西路圓環，原本路口車流就多，地點靠近平交道，支道過溝三巷及鎮安一巷車輛難匯入主幹道，因交通複雜，常有爭道與碰撞事故，縣府工務處為改善易肇事路口，今年初在此設置全縣第一處標線型圓環。

不料，在地很多民眾卻不領情。因過去居民只要直行，設了圓環，多數民意認為只方便過溝村民出來，其他15村的民眾都得繞圓環遵行方向，反而多花時間，更多人不方便；還擔心繞圓環忘了打方向燈，會被開罰單。工務處回應表示，已完成圓環車道寬度增加、平交道前黃網格加大及加裝ㄇ型桿等措施，後續觀察車流狀況再檢討。

彰化市中華路與和平路口俗稱「三角公園」的圓環，有用路人認為原有標線路權不清楚，市公所重畫標線，又引來不同看法。支持者認為車行更順暢，且畫線限制行車方向，可避免「切西瓜」等危險駕駛行為；但反對者認為，內側車道變小，不好開，較大型汽車易壓邊線吃上罰單。市公所表示，用路人可能還不習慣，會視情況調整。

為避免圓環設計衍生風險與紛爭，縣議員吳韋達建議縣府制定「彰化縣圓環設置標準」，作為工程設計、改善依據，不過，國內尚無專為設置圓環訂定法規，尚待研議。

公部門為維持交通安全與順暢設置圓環，雖引爭議但動機是保障用路人安全，但破舊立新，推動交通工程仍須貼近民意，以免美意打折扣，事先加強宣導，實施一段時日拿改善數字說話，回應民意，避免關門畫圈圈，難以推新政。