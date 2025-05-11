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林下經濟助山村...不只種菇養蜂 今年再增3作物

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為增加林農收益，林保署發展林下經濟開放種植段木香菇，甚至養蜂，成為森林副產物，盼振興原鄉或山村經濟。圖／林保署南投分署提供
為增加林農收益，林保署發展林下經濟開放種植段木香菇，甚至養蜂，成為森林副產物，盼振興原鄉或山村經濟。圖／林保署南投分署提供

過去林地只能種樹，但為增加林農收益，林保署適地發展林下經濟，開放種植段木香菇、木耳、台灣馬蘭、天仙果等作物，甚至養蜂，成為森林副產物；今年再新增納入竹笙、絞股藍（七葉膽）及台灣白及，振興原鄉或山村經濟，友善環境。

早年為保護山坡林地，限定只能種植林木，但因獲利低，林農維持生計不易，林業保育署在友善環境的前提下，2019年推動適地發展林下經濟，逐年開放種植段木香菇、木耳、台灣金線蓮、台灣山茶、台灣馬藍及天仙果等品項，甚至養蜂。

林保署南投分署指出，為提升林地利用效益，拓展多元經營機會，近年加強輔導國有林地承租人從在地優勢出發，導入林下經濟經營模式，種植受市場歡迎的段木香菇、木耳及常用於食補養生的金線蓮、天仙果，或作為天然藍染原料的馬蘭。

此外，林農也能依其林地環境，只要確保能避開住宅區與主要道路，避免干擾居民生活，就能視周邊蜜源植物分布狀況設置蜂箱，養殖森林生產蜂蜜、蜂巢塊等副產物，進而在不同季節、花源不同，產製出蜂蜜風味各具特色的森林蜂產品。

該分署表示，為擴大林業價值鏈，近年持續廣納意見，持續評估增加林下作物品項，今年再新增納入竹笙、絞股藍（七葉膽）及台灣白及，而這種作物通常被用於藥材或食材，具一定經濟效益，可望增加林農收益，有助振興原鄉或山村經濟。

為增加林農收益，林保署發展林下經濟開放種植段木香菇，甚至養蜂，成為森林副產物，盼振興原鄉或山村經濟。圖／林保署南投分署提供
為增加林農收益，林保署發展林下經濟開放種植段木香菇，甚至養蜂，成為森林副產物，盼振興原鄉或山村經濟。圖／林保署南投分署提供

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