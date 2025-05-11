紫斑蝶到彰化 親子母親節賞蝶玩樹攀

彰化縣政府今天在彰化市成功營區綠色環境學習營地舉辦「紫耀八卦，喜迎斑蝶到我家」活動，縣長王惠美說，每年春夏季節交替之際吸引紫斑蝶從南台灣來到八卦山區，也讓成功營區可欣賞紫斑蝶飛舞美景，更顯示彰化環境教育成果亮眼。

王惠美表示，八卦山有豐富自然生態，每年春夏季節交替之際吸引紫斑蝶從南台灣來到八卦山成功營區綠色環境學習營地休憩暫歇，因此縣府規劃活動，在母親節這天讓親子家庭可以一同迎接紫斑蝶北返的自然盛景。

今天活動設置生態知識闖關攤位、環境教育展示攤位及結合食農教育與多元文化美食攤位，完成7項任務即可兌換樹攀體驗、手作DIY或小樹苗；親子活動則有泡泡達人秀，還有為媽媽祈福送康乃馨活動，讓孩子們以行動表達感恩。

今年活動以「淨零環保．永續美好」為主題，還有蝴蝶生態導覽解說，雖然今天下雨，但親子仍開心一起共度賞蝶、環保闖關等活動，今年還首創「資源再生、關懷共享」計畫，民眾捐贈家中損壞的家電，不僅可兌換野餐墊與美食券，這些損壞的家電將由陝西國小電器維修班修復後，再轉贈弱勢家庭，讓資源可循環再利用。