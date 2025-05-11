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鐵支牌7777輸了！南投BWR車牌競標「最高價逾9萬得標」 號牌曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投監理站近期開放「BWR-0001至8000」網路競標，6副鐵支號牌中，以「7777」得標價8萬5000元最高。圖／南投監理站提供
南投監理站近期開放「BWR-0001至8000」網路競標，6副鐵支號牌中，以「7777」得標價8萬5000元最高。圖／南投監理站提供

汽機車號牌常因「鐵支」、「爬樓梯」或諧音等，受民眾青睞，南投監理站近期開放「BWR-0001至8000」網路競標，6副鐵支號牌中，以「7777」得標價8萬5000元最高，但卻非該批號牌最高價，「6688」更被出價42次，以9萬2000元稱冠。

受關稅影響，近期車市雖轉冷，但民眾購車後仍希望能換個自己喜歡、甚至帶有吉利寓意的車牌號碼，而因B字開頭號牌已近尾聲，目前也已釋出進入C字車牌，因此近日吸引不少要換車且想要B字車牌的車主上網競標，顯得較為搶手。

南投監理站指出，民眾在競標選購號牌，除了可能選擇對自身帶有特別涵義的數字外，又以「鐵支牌」4數字相同、「爬樓梯」5678、6789、「雙雙對對」前後兩數字相同等車牌，吸睛又吉利的號牌，更容易受青睞，公開標售時常有破萬價格。

該站近期辦理自用小客貨車「英文代碼BWR -0001至8000」網路競標作業，標售狀況相當不錯，而在每次標售都受到熱烈競標的鐵支牌中，因該批號牌沒8888、9999，因此由「7777」以8萬5000元成為該批鐵支牌的最高價，被出價達21次。

但令人有些意外的是，「7777」並非該批號牌中的最高價，反而是由「雙雙對對」的「6688」被出價高達42次，最終以得標價9萬2000元稱冠，成為這批號牌中的大熱門；而其餘鐵支牌、爬樓梯、雙雙對對或諧音特殊的號牌，得標價也不低。

據了解，1111、2222、3333、5555、6666等5副鐵支號牌落在5.6萬元至7.1萬元不等，5588、7788各以6.2萬元和1.9萬元標出；爬樓梯的5678、6789以3.2萬元、6.6萬元，「一路發發」1688也以5.1萬元被標走，得標價同樣居高不下。

南投 標價 監理站 網路 車主

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