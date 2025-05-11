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南投偏鄉醫療升級 中榮埔里分院設臨床技能中心

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供

台中榮民總醫院埔里分院為南投大埔里地區的主力醫院之一，為精進醫療教學品質，該院新設「臨床技能中心」近日啟用，將透過各式擬真教具，強化臨床實務訓練，並推動跨領域團隊合作，盼提升整體臨床照護服務，並培育在地醫療人才。

南投縣境多山且遼闊，城鄉醫療資源差距大，其中大埔里地區涵蓋埔里、魚池、仁愛和國姓4鄉鎮達12.2萬人，且老年人口居多，當地醫療照護仰賴台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院，為落實在地醫療，2醫院近年也戮力提升服務量能。

為精進醫療教學品質，並強化臨床實務訓練，台中榮總埔里分院新設「臨床技能中心」，近日啟用；院方指出，該分院除了支應大埔里地區醫療，更肩負地區教學醫院的使命，為推動醫護及技職類臨床教學與訓練，建置場域促進跨專業合作。

台中榮總埔里分院表示，其臨床技能中心引進價值百萬元的高擬真模擬病人教具Kelly、異物哽塞模型、並配備心肺復甦術（CPR）、氣管插管、靜脈注射、急救處置、基本評估技巧、無菌操作與臨床溝通等多項擬真教具及先進的技能訓練設備。

此外，該中心配置多功能模擬教室、全身插管模型臨床技能訓練區、標準化病房訓練空間、基礎技能操作區與多媒體影音教學系統，提供高效能、可反覆練習的學習場所，更經由擬真臨床模擬，結合影音教材，進而提升教學成效和學習效率。

台中榮總埔里分院院長張仁義說，設立臨床技能中心是教學型醫療機構的責任，未來該中心將持續開設教學訓練課程，推動跨領域團隊模擬訓練，結合模擬訓練與臨床實務，強化團隊合作，以提升該院臨床照護品質，培育更多在地醫療人才。

台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院臨床技能中心近日啟用，有助於推動醫護及技職類臨床教學與訓練，提升偏鄉醫療教學與照護品質。圖／中榮埔里分院提供

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