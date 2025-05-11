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影／豐原慈濟浴佛節風雨無阻 87歲阿嬤為全家祈福
慈濟豐原靜思堂昨晚和今天共舉辦三場佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛大典，共上千人風雨無阻參加，一名87歲阿嬤行動不便推著三輪車參加，她說昨晚到今天共參加三場，風雨再大也要到場，為全家人平安健康祈福。
慈濟今天舉辦的三節合一浴佛大典，邀請大家以清淨心為緬甸震災和全球苦難眾生祈福，齊心祈願平安，化善念為力量。
豐原靜思堂昨晚和今天共辦三場浴佛大典，連續二天都下大雨，民眾風雨無阻參加，穿上慈濟準備的透明雨衣，多位新生母親抱著幼兒到場，想為子女祈福；一名87歲阿嬤推三輪車連參加三場，現場有雨衣套，她也自備雨衣蓋住三輪車防淋濕，車內有慈濟致贈的平安禮，她說要帶回家和全家人享用。
浴佛儀式中，浴佛禮佛足、淨自心，以手觸摸佛陀的腳，以額頭觸及佛陀的腳，稱為「敬足禮」，雙手放在「福慧足」上、躬身禮敬佛像之足，也代表淨化自己的心。
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