中市交通卡突破187萬 有市民車禍被撞改搭 意外變忠誠公車族

台中市推動「雙十公車」，申請市民交通卡人數至今年5月達187萬，有民眾因車子被追撞，車子維修期間改搭公車，意外覺得便利，決定從開車轉為公車族，月省2000多元交通支出，連大學校長都愛搭公車，大讚環保又便利。

交通局長葉昭甫表示，台中市民綁定專屬的交通卡，可獲搭公車10公里免費，超出10公里最多只需10元車資優惠，目前公車每日發車7000多個班次，總計去年總運量達8200萬人次。除台中市民，外縣市來台中就讀的學生、已取得外僑永久居留證，且居留地址在台中的外國朋友，也與市民可綁定交通卡享優惠。

葉昭甫表示，依搭乘公車民眾刷卡統計顯示，市民占總運量77%，學生族群(6至24歲)約33%、青壯年族群(25至64歲)約36%、長者族群(65歲以上)約31%，其中學生族群以「大學生(19至24歲)」居，占9%，國小生(6至12歲)、國中生(13至15歲)、高中生(16至18歲)比例分別為8%、10%、6%。

葉昭甫提到，台中市有235多條公車路線，其中規劃23條公車路線駛入校園，包括東海大學、中台科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學、光華高工、龍津高中、大道國中等10所大學及國、高中職，通學族占公車總運量3成以上。

弘光科技大學公關組長謝鳳秋說，因車子被追撞，維修期間改搭公車上下班，發現台灣大道有10多條公車路線班次密集，搭公車到校只花30分鐘，還能輕鬆聽音樂、欣賞街景，開車則要留意交通狀況，每月油料費約2200至3000元，耗時、耗油、耗精神，搭公車扣除10公里免費，一天來回最多10多元車資，月省荷包逾2000元，從交通事故改搭公車還能挺環保，也算因禍得福。