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高美濕地露營場 風災封閉整修

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

擁有世界級落日美景的台中高美濕地，遊客服務中心露營場2022年開幕以來，吸引2.5萬人次入住到訪，去年卻受海風侵蝕及颱風影響，露營場地設備多處受損，業者已悄悄停業，市府宣布5月31日前封閉整修。

高美濕地遊客服務中心近年推出濕地主題生態露營，設置有27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格呼應高美濕地藍天海景，強調不需自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住，且結合在地食材美食，規畫海線2天1夜深度旅遊，不僅可觀賞夕陽，還近距離觀察濕地動植物。

市議員楊典忠表示，今年農曆年才過，就陸續接到民眾反映，指高美濕地露營區疑悄悄歇業，部分帳篷也已經拆除，高美濕地最美的綠地小山丘，被閒置的露營設備占據，至於當初規畫的二樓景觀餐廳，迄今從未開張，連人氣打卡地標「美麗的邂逅」也被圍在廢棄露營區裡，遊客無法靠近，整個景區看起來被遺忘一樣。

台中市建設局指出，高美濕地遊客服務中心露營場，去年受到凱米、山陀兒及康芮等颱風、以及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備多處受損，在5月31日前封閉，辦理露營場設備整修露營區及一、二樓餐廳設施，同時優化餐飲空間。

客服 露營區 高美濕地

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