2025台灣設計展在彰化分四區布展 今盆栽展規畫小旅行基地

母親節除了聚餐送禮，還有什麼活動可參加？台灣省公路花園盆栽學會今至13日舉辦展覽，價值逾百萬「阿公」級松柏盆景到精緻小品，令人大開眼界；盆栽展會場將進一步規畫為2025台灣設計展的田尾鄉其中一個展場，讓遊客體驗田尾手做樂趣。

台灣省公路花園盆栽學會創立28年，經常舉辦展覽，今起在田尾鄉農會舉辦第二十五屆第一次會員作品展，植物種類從松、柏、榕、七里香到九重葛等十多種灌木和喬木，濃縮在一個盆內造景，縣長王惠美、田尾鄉農會理事長楊春枝和總幹事吳政憲、縣議員劉淑芳等人逐一觀賞，聽學會人員講解，讚歎栽種功力很好。

王惠美表示，盆栽的樹木很常見，露天種植長得又高又大，價值遠不如盆栽，就像人必須接受教育熏陶，經過雕琢來發揮優點、修正缺點，接受好的教育之後成大器，變成對家庭、社會有用的人。

「照顧盆栽跟養育孩子沒兩樣。」台灣省公路花園盆栽學會理事長陳健新說，樹木移入盆器，要控制水分及養分，每天注意新長的枝葉加以修剪或調整生長角度，若2、3天疏於照顧，樹木新生枝葉可能長歪，水分不足可能末端枯萎，整個樹形一旦破壞，要花相當大功夫挽救。

2025台灣設計展在彰化，縣政府規畫展場分設彰化市、鹿港鎮、田中鎮、田尾鄉，盆栽展場地田尾鄉農會倉庫，將作為田尾鄉一處活動場地；王惠美說，有意願參加台灣設計展的田尾鄉園藝商家，將由輔導團隊協助整體設計，鄉農會倉庫主打植感手做、田尾小旅行基地。