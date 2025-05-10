推食蛇龜生態服務給付示範計畫 號召中市農友加入

林業及自然保育署台中分署為推動「食蛇龜生態服務給付示範計畫」，今天在台中市霧峰區舉辦地方說明會，邀請民眾共同為食蛇龜保育盡一份心力，也和農友交流棲地保育工作的推動。

林業及自然保育署台中分署今天在台中市霧峰區萬豐社區發展協會辦理「食蛇龜生態服務給付示範計畫」地方說明會，吸引超過30名農友與社區代表參與。

台中分署113年度在台中市太平區與霧峰區首次推動「食蛇龜生態服務給付示範計畫」，提供「友善農地給付」及「巡護監測給付」兩項獎勵機制，鼓勵農民與社區投入友善棲地營造，首年即有19名農友與1個社區響應，友善農地面積達17公頃，發放「生態薪水」總額約80萬元，成果豐碩。

台中分署表示，今年擴大辦理，持續招募太平與霧峰地區的農友與社區參與，預計至少招募25名農友與2個社區共襄盛舉，曾參與計畫的對象也可再次申請；今年更加碼在當地國小辦理至少4場校園推廣活動，帶領當地孩子們一起認識及保育食蛇龜。

台中分署說明，食蛇龜是台灣原生的陸棲性淡水龜類，主要棲息於低海拔闊葉林及淺山地區的農地、果園，與人類生活空間高度重疊，長期以來，牠們面臨棲地開發、盜獵及非法走私等威脅，導致野外族群急遽減少，目前已被列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物，亟需透過在地力量協力保育。

為減緩食蛇龜生存壓力，台中分署指出，經盤點潛在棲地，發現太平、霧峰地區大面積種植龍眼、荔枝、枇杷等果園，是食蛇龜偏好的棲地類型，去年參與計畫的農友們不僅採行友善農法，更透過鋪設枯枝落葉、設置淺水池與掛設巢箱等方式，營造適合食蛇龜與其他野生動物棲息的環境；霧峰區桐林社區則組成食蛇龜巡守隊，定期巡護社區生態環境、清除捕捉裝置與流浪犬貓餵食點，將保育行動融入在地居民生活。