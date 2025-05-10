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彰化大雨成災 溪湖多處積水、土石沖入寶山路

中央社／ 彰化10日電

彰化地區今天上午大雨，因雨勢太大，造成彰化市寶山路有土石流，溪湖鎮部分地區淹水到腳踝，車輛行駛時放慢速度，造成塞車；溪湖鎮長何炳樺說，民眾把廢棄物丟入水溝，造成淹水。

中央氣象署今天上午針對中部地區發布大雨特報，彰化縣雨勢忽小忽大，不過在彰化市及溪湖鎮因雨勢太大，發生土石流及淹水災情。

彰化縣警察局彰化分局1名員警接受媒體聯訪時說，接獲民眾報案指稱，位在彰化八卦山脈的彰化市寶山路發生土石流，大量土石伴隨雨水從山坡滾到路面，所幸未影響人車通行，不過現場擺放三角錐，提醒民眾開車騎車行經該路段時小心通行。

除彰化市外，溪湖鎮多處地點也發生淹水災情，高度約到腳踝，導致民眾開車時都放慢速度，造成塞車；溪湖鎮長何炳樺指出，因雨勢太大，鎮內發生淹水，公所已在第一時間成立應變中心。

何炳樺說，公所人員發現，部分民眾沒有公德心，隨意將垃圾或廢棄物品丟入水溝，大雨來時，雨水無法宣洩造成淹水，所幸雨勢變小後，淹水情形也改善。

淹水 溪湖鎮

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