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雨彈來襲！大里人怨「家旁有滯洪池還淹大水」 台中市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員江和樹（左）今接獲民眾陳情，到場發現大里區甲興路一帶側溝因雨勢大滿溢，水深及腳踝。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹（左）今接獲民眾陳情，到場發現大里區甲興路一帶側溝因雨勢大滿溢，水深及腳踝。圖／江和樹提供

中央氣象署今針對台中等地發布豪雨特報。台中市大里區甲興路一帶居民今天近中午向市議員江和樹陳情，住家附近有立新滯洪池，沒想到今天下大雨，甲興路側溝水滿溢，住家因水管倒灌淹大水。市府表示，雨停後積水已退，將再研擬精進排水。

江和樹說明，今天淹水的大里區甲堤二街、三街、甲興路一帶，附近就有立新滯洪池，居民紛紛陳情，他到場發現，甲興路等路側溝水滿溢，部分路段變水道，水深及腳踝，有的住家也淹水了，水從住家水管倒灌，有的居民連忙清除積水，也有的緊急叫來抽水機業者抽水，他懷疑是側溝不夠深，要求市府改善。

市府說明，大里區甲興路側溝匯流各巷道排水，加上甲興路側溝排水無法順利匯流至下游滯洪池，大雨時側溝較容易有瞬間滿溢情形。水利局2023年曾針對下游端滯洪池增設銜接管。

市府表示，此次瞬間降雨經市府派員勘查檢視，改善後銜接管有發揮功效、立新滯洪池有入水，雨停後側溝積水已退；將再由建設局及水利局會同檢視滯洪池與上游積水點間排水設施狀況，並研議有效排水精進方案。

台中市議員江和樹今接獲民眾陳情，到場發現大里區甲興路一帶側溝因雨勢大滿溢，水深及腳踝。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹今接獲民眾陳情，到場發現大里區甲興路一帶側溝因雨勢大滿溢，水深及腳踝。圖／江和樹提供
台中市大里區甲堤二街居民（右）向議員江和樹（左）抱怨，住家附近有滯洪池，住家還淹大水。圖／江和樹提供
台中市大里區甲堤二街居民（右）向議員江和樹（左）抱怨，住家附近有滯洪池，住家還淹大水。圖／江和樹提供

水利局 江和樹 滯洪池

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