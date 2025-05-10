雨彈來襲！大里人怨「家旁有滯洪池還淹大水」 台中市府回應了

中央氣象署今針對台中等地發布豪雨特報。台中市大里區甲興路一帶居民今天近中午向市議員江和樹陳情，住家附近有立新滯洪池，沒想到今天下大雨，甲興路側溝水滿溢，住家因水管倒灌淹大水。市府表示，雨停後積水已退，將再研擬精進排水。

江和樹說明，今天淹水的大里區甲堤二街、三街、甲興路一帶，附近就有立新滯洪池，居民紛紛陳情，他到場發現，甲興路等路側溝水滿溢，部分路段變水道，水深及腳踝，有的住家也淹水了，水從住家水管倒灌，有的居民連忙清除積水，也有的緊急叫來抽水機業者抽水，他懷疑是側溝不夠深，要求市府改善。

市府說明，大里區甲興路側溝匯流各巷道排水，加上甲興路側溝排水無法順利匯流至下游滯洪池，大雨時側溝較容易有瞬間滿溢情形。水利局2023年曾針對下游端滯洪池增設銜接管。