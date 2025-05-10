默默辛苦照顧家庭被看見 母親節彰化多鄉鎮表揚自強媽媽

近年母親節慶祝活動不只表彰模範母親，也越來越多自強媽媽被表揚，彰化縣溪州鄉、田中鎮今表揚模範母親和自強媽媽，田中鎮配合彰化家扶中心，不但表揚自強媽媽，也遴選兩名新住民媽媽接受表揚，肯定她們積極融入台灣文化，成為子女的好榜樣。

田中鎮最高齡模範母親蕭陳乃95歲，生活樸實，個性樂觀，到現在耳聰目明還能穿針引線。新住民媽媽丁氏雲燕出生在北越，來台7年認真學習，考取新住民語文教學支援人員進階班合格證書，長時間投入推廣越南文化、語文教育，也從事社區服務，她育有三子，和丈夫感情融洽，與婆婆相處和睦。

田中鎮新住民媽媽莫小燕22年前從大陸廣西嫁來台灣，和丈夫生育3個孩子，孩子已長大，她從家庭照顧者轉換為社會新鮮人，參加田中新住民據點的心理健康培力團體，相信用心學習、勤能補拙，一定可以開創自己的事業。

溪州鄉公所表揚19村推薦的模範母親和19名自強媽媽，最年長是101歲黃蔡哖。自強媽媽身分沒新住民，都是較辛苦照顧家庭的本國婦女，其中陳淑姿表示，為了孩子要有完整的家、有父母照顧，即使丈夫「憨慢賺」，她仍與丈夫同甘共苦撫養子女長大成人，她認為身為女人多忍讓，以孩子為重，孩子總會長大、會懂媽媽的辛苦。

彰化家扶中心這兩年表揚的自強媽媽都是新住民，今年8人母國是越南，1人印尼，另一人中國大陸。家扶中心主任王震光說，不少新住民娘家在母國偏鄉，嫁入台灣經濟中低的家庭，生兒育女、丈夫年紀漸大生病甚至死亡，讓新住民家庭淪為弱勢。

彰化家扶統計，截至今年4月底扶助1700多戶家庭，新住民家庭有262戶，占總扶助戶數15.4%，且有逐年上升趨勢。彰化家扶認為這些新住民媽媽沒拋家棄子回母國，選擇留下來養育子女、照顧丈夫或年邁公婆、生病的大伯或小叔，很值得敬佩，所以這兩年自強媽媽都是新住民。