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彰化芬園神農獎得主採收金豐水蜜桃 黃澄澄果肉甜度13.5度

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供

母親節前夕，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，張洲府說，此一熱帶平地的新品種水蜜桃，栽培容易、產量大，果實汁多而甜，每分地可收成50萬元，而種稻不過才萬餘元，經濟價值甚高，值得推廣。

張洲府經營的彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區，除了各種櫻花、梅花等各種花卉外，也種有水蜜桃，張洲府說，他引進種植的金豐水蜜桃，是由農業部農業試驗所培育而成，約種了500棵，最近開始收成。

張洲府說，金豐水蜜桃是熱帶、平地品種，約在母親節左右可以採收；它的果皮及果肉都是黃金色，很討喜，耐存放，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。

張洲府說，金豐水蜜桃均已矮化，可以高密度種植，栽培及管理均十分容易，一分地可種植200棵，每年收成高達50萬元，而一般稻作一年收成不過萬餘元，甚具經濟價值，如果民眾想要種植，可跟他連繫。

張洲府表示，園區栽培的金豐水蜜桃已經收成，每盒6顆裝訂價800元，有興趣民眾可前往採購或訂購。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：(049)2524-899。

彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，每盒6顆裝訂價800元。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，每盒6顆裝訂價800元。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供
彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的金豐水蜜桃開始採收，果實碩大可達半斤重，比一般水蜜桃大，甜度達13.5度，而且不酸，汁多味美。圖／張洲府提供

母親節 水蜜桃

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