母親節限定 台中市推馬場、林場、麗寶樂園3景點母親入園免費

明天就是母親節，把握親子溫馨出遊的機會台中市推出后里馬場、麗寶樂園、東勢林場三大熱門景點，分別提供母親免費入園，限定門票專屬優惠活動，從林場健行、與馬互動，到摩天輪燈光秀或遊樂設施，讓親子家庭在溫馨節日中，能輕鬆安排自然、文化、遊樂兼具的豐富行程。

觀旅局長陳美秀表示，台中市擁有多元旅遊風貌，從都會商圈、美食市集，到自然景觀與文化場域，都是家庭出遊的理想首選；百年后里馬場，融合歷史建築與馬術文化，母親節當天凡具母親身分的遊客可免費入園，並享有馬戲表演票價8折優惠，觀看世界級馬戲團特技表演，園區也推出「雙馬套票2.0」，只要580元即可暢遊馬場並兌換單車體驗，體驗東后豐自行車道的田園景致。

麗寶樂園則自5月1日至6月1日推出天空之夢摩天輪8周年與母親節歡慶，凡兩人同行搭乘摩天輪一般車廂，只需300元，不分平假日皆可使用。夜間還有兩場主題燈光秀輪番上演，從晚間7時至隔日清晨5時，分別呈現「媽媽我愛妳」與「8周年生日快樂」光影藝術，將夜空妝點得夢幻浪漫，園區同時結合購物、美食與住宿優惠，打造親子一站式假期。