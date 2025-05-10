影／彰化大雨集中1鎮 道路積水紅綠燈失靈 抽水機全部出動

鋒面報到全台多個縣市下大雨，彰化縣雨勢集中在中彰化，溪湖鎮雨量最多，最大雨量每小時約67毫米，中午雨勢漸收，鎮公所5部抽水機全部出動，加上農田吸納雨水，低窪地域積水開始消退。

根據彰化縣水量分布圖顯示，溪湖鎮呈現紅色，鄰近的埔心和埔鹽兩鄉分呈橘色、黃色。上午9點30至10點雨勢大，溪湖鎮公所收到通報，溪湖國小前的員鹿路、二溪路、太平里文一街、富麗街、大突運動公園、中央公園都積水約10至15公分，彰水路接近埤頭鄉方向的紅綠燈全部失靈。鎮公所調集人員和抽水機，分往積水較深的地區，截至下午兩點，近三分之一積水區完成抽水及水退。

溪湖鎮公所表示，暴雨積水來得快，退得也快，下午兩點起時雨量僅5毫米，並未釀成水災，但小小時雨量仍是彰化最大，鎮公所已提醒低地區民眾把易損壞物品放置高處，雨後加強消毒、清除容品積水，避免孳生病媒蚊。