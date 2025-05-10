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結合佛誕日、母親節與慈濟日 彰化靜思堂舉辦浴佛活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，今天首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱，在香花迎佛、梵拜禮敬中，充滿法喜。

彰化縣長王惠美也到場表達對慈濟的感佩與祝福，王惠美說，在慈濟日與母親節浴佛的特別日子裡，大家緬懷佛陀的慈悲與德行，透過浴佛讓自己身心靈得以淨化，她同時呼籲「為人子女要珍惜當下，愛要及時。」

王惠美也特別感恩慈濟人在證嚴法師的帶領下，長期深耕於環保、醫療與教育等面向，並與縣府合作多次災後救援行動，共同守護鄉親安居樂業。

活動組志工林惠貞說，今年的浴佛節是邁向慈濟60周年的重要起點，因此將活動帶回彰化靜思堂，首次在此地齊聚浴佛。活動現場設有三大區域，同步呈現藍毘尼園、鹿野苑等佛陀聖地場景，藉由空間規劃與引導司儀的帶動，讓會眾如臨佛陀說法之境，深刻體會佛法之美。

林惠貞說，由於參加人數眾多，共規劃了4條分流動線，並新增愛心鑼、平安鐘與許願池等靜態設施，讓會眾參訪之餘也能駐足沉澱。

林惠貞分享慈濟日的願景，強調希望大家每年讓會眾來到彰化靜思堂過母親節，不只是浴佛祈福，更是陪伴母親、家人深入佛法、啟發善念的機會，這將比去餐廳更有意義。

慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，彰化縣長王惠美也參與活動。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，彰化縣長王惠美也參與活動。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會今天結合佛誕日、母親節與慈濟日，首次在彰化靜思堂舉辦三節浴佛活動，及大愛共善園遊會，雖然下起雨，卻未減少約兩千會眾的虔誠與參與熱忱。圖／慈濟基金會提供

彰化 慈濟 母親節

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