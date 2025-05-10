南投露營區超過400家 縣府打造福興溫泉區為露營基地

南投縣福興溫泉區以環境永續為核心，強調減量設計、生態補償，南投縣政府將部分空間開發為露營場、建置多功能管理中心，引進露營場、露營裝備、戶外教育等業者進駐，預計明年3月完成招商。

南投縣政府表示，南投縣有超過400家露營區，每逢假日吸引大量露營愛好者，但合法業者不到一成，為了讓南投露營休閒產業更加健全，縣府編列經費輔導業者轉型合法，也曾舉辦南投露營嘉年華，結合環保永續話題，獲得民眾廣大迴響。

為了營造優質露營旅遊環境，縣府以埔里福興溫泉區為基地，打造「福興露營場暨多功能管理中心」。觀光處長陳志賢說，福興溫泉區面積55公頃，縣府斥資34億元打造全國首座以溫泉產業園區，獲國家卓越建設獎金質獎。

福興溫泉區以環境永續為核心，強調減量設計、生態補償、休憩環境與產業觀光等理念，相當適合打造國際水準露營勝地，縣府希望以「營地研學、樂遊埔里」主題，提倡露營在地休閒生活，讓埔里山水人文能豐富旅客的露營體驗。