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南投露營區超過400家 縣府打造福興溫泉區為露營基地

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里福興溫泉區環境優美，南投縣政府希望結合環保永續，打造為露營基地。記者江良誠／攝影
埔里福興溫泉區環境優美，南投縣政府希望結合環保永續，打造為露營基地。記者江良誠／攝影

南投縣福興溫泉區以環境永續為核心，強調減量設計、生態補償，南投縣政府將部分空間開發為露營場、建置多功能管理中心，引進露營場、露營裝備、戶外教育等業者進駐，預計明年3月完成招商。

南投縣政府表示，南投縣有超過400家露營區，每逢假日吸引大量露營愛好者，但合法業者不到一成，為了讓南投露營休閒產業更加健全，縣府編列經費輔導業者轉型合法，也曾舉辦南投露營嘉年華，結合環保永續話題，獲得民眾廣大迴響。

為了營造優質露營旅遊環境，縣府以埔里福興溫泉區為基地，打造「福興露營場暨多功能管理中心」。觀光處長陳志賢說，福興溫泉區面積55公頃，縣府斥資34億元打造全國首座以溫泉產業園區，獲國家卓越建設獎金質獎。

福興溫泉區以環境永續為核心，強調減量設計、生態補償、休憩環境與產業觀光等理念，相當適合打造國際水準露營勝地，縣府希望以「營地研學、樂遊埔里」主題，提倡露營在地休閒生活，讓埔里山水人文能豐富旅客的露營體驗。

縣府已投入4500萬元，建置露營區及多功能管理中心，作為發展基礎設施，後續將辦理可行性評估、先期規劃及招商文件擬訂，並配合施工期程預計在115年3月完成招商作業，希望吸引優質民間機構進駐營運。縣府也廣邀露營場、露營裝備、戶外教育等相關業者參與，了解市場趨勢及實際經營需求，也讓露營旅遊更加豐富完善。

南投縣政府邀請露營場、戶外教育、露營裝備業者進駐福興溫泉區，打造優質露營基地。記者江良誠／攝影
南投縣政府邀請露營場、戶外教育、露營裝備業者進駐福興溫泉區，打造優質露營基地。記者江良誠／攝影
埔里福興溫泉區環境優美，南投縣政府希望結合環保永續，打造為露營基地。記者江良誠／攝影
埔里福興溫泉區環境優美，南投縣政府希望結合環保永續，打造為露營基地。記者江良誠／攝影

南投縣 溫泉 露營區

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