無人機使用成趨勢 中市藍綠議員齊呼籲市府允擴大發展

無人機使用範圍日漸擴大，從產業發展到救災、治安都有其身影，台中市藍綠議員不約而同建議，相關單位應擴大無人機的採購與訓練，也宜加速設置無人機訓練場、考照場。市府表示，原本就有運用在消防救災，會研議擴大辦理，也支持成立訓練場。

無人機產業近年發展迅速，台中市議會本次會期多名議員建議各單位擴大發展，國民黨籍議員李中、民進黨籍議員施志昌更是直接攜帶無人機到議事廳，現場試飛。

李中表示，以交通事故為例，若發生在尖峰時段，該路段本身壅塞，警方趕到現場需花費半小時以上，現場處理又會加劇塞車狀況，若使用無人機處理A3交通事故這類僅有財損的輕微事故，省時又省力；此外無人機也適用於消防救災，建議消防局多多採購。

國民黨籍議員蘇柏興表示，世界各國發展無人機已久，台灣近幾年才開始注重，善加使用可以避免消防人員傷亡，然而人才訓練很重要，建議成立專門的飛行機委員會，才能隨時補上飛行手。國民黨籍議員吳振嘉也關心，消防局經常使用無人機，專業操作人員是否足夠？

消防局長孫福佑表示，近年積極採購高性能無人機，包含一般空拍機與熱顯像儀無人機，如全聯火警時就使用熱顯像儀分析火場溫度，山難搜救也用於尋找失蹤者；目前局內有132名飛行手，勤務運作無礙，也會持續採購無人機。警察局長李文章則表示，若經費無虞，會研議採購無人機協助交通勤務。

施志昌指出，無人機操作人才應落實在教育，目前台中並無高中以下的相關課程，大甲高工設有電子機械相關科系，願意設置無人機訓練場、考照場地等等，且甲工屬於可飛行場域，台灣無人機育才協會也願意無償提供師資，希望市府全力支持。