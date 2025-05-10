南投山區大雨聯外道爆泥流 奧萬大11日休園3天

受豪雨鋒面影響，南投山區持續降雨，仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路石灰坑溪橋工程便道今天清晨泥流而中斷，奧萬大森林遊樂區11日起休園3天，等聯外道路完成整修，再重新開放。

林業保育署南投分署表示，奧萬大山區3月因持續降雨，造成聯外道路多處發生土石崩落、泥流等狀況，因山區雨勢不斷，施工難度高，考量進出車輛安全及施工效率，曾暫時休園。

同樣的狀況今天又重現，今天清晨奧萬大聯外道路石灰坑溪橋工程便道因泥流中斷，南投分署立即緊急派員搶修，並先開放原有橋梁道路，採單線管制通行，因應突發事件。

考量山區天候與行車安全及道路搶修需要，宣布奧萬大國家森林遊樂區5月11日起暫時休園三天，進行聯外道路整理與整修，待工程完成後再行開放。

南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，山區步道遇豪雨極易崩塌或發生土石流，基於安全考量暫時休園，清除道路落石泥流清除措施，完成後即行開放。提醒山區居民隨時注意天候動態，避免危難。