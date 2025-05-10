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初夏彰化賞花攻略 金針花、藍花楹、鳳鳳花接力登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
埔心鄉油車社區藍花楹公園、漫步其間，彷彿置身於紫色童話世界。圖／縣府提供
埔心鄉油車社區藍花楹公園、漫步其間，彷彿置身於紫色童話世界。圖／縣府提供

時序進入初夏的五、六月天，彰化縣有多種特色花卉陸續綻放，包括正火的金針花、浪漫藍花楹、黃金雨阿勃勒及火紅鳳凰花，正陸續登場，為彰化大地披上絢麗色彩，民眾可來彰化體驗花之饗宴，又可以尋訪各地景點與美食。

說到金針花海美景，非近年來爆紅的花壇鄉虎山巖金針花莫屬，金針花又名母親花，在母親節盛大綻放，目前滿山金黃，一輛輛遊覽車載著各地遊客而來，連日來，警方特別規畫行車動線，並調度警力維護交通。來花壇則可去大啖附知名的土雞城土雞及各種野菜，也可順道去花壇鄉的茉莉花壇夢想館，順達磚窯、大嶺巷步道、大山牧場，享受一場悠閒的小旅行。

浪漫藍花楹也正向遊客招手，淡紫花色如夢似幻，賞花熱點在埔心鄉油車社區藍花楹公園、漫步其間，彷彿置身於紫色童話世界，建議遊客順遊魔菇部落生態休閒農場感受農村自然生態，品嘗埔心著名的三蜜─蜜紅葡萄、金蜜芒果及寶島蜜拔。

今年的「四月雪」桐花來得比較晚，現在剛好進入最佳觀賞期，八卦山139線沿途、福田賞桐生態園區、芬園挑水古道及員林藤山步道等地，可欣賞滿山遍野、隨風飄落的潔白桐花。

進入六月畢業季，象徵離別與祝福的火紅鳳凰花，將在彰化八卦山天空步道、銀橋飛瀑及溪州大庄社區綠筍路等地熱情綻放，縣府推薦搭配造訪八卦山大佛風景區、小西街特色街巷及扇形車庫，品嘗經典小吃肉圓、爌肉飯、木瓜牛奶等，來場豐富又有滋味半線小旅行。

此外，素有「黃金雨」美稱的阿勃勒也即將登場，東螺溪左岸及三鐵跑水自行車道沿線，整條自行車道猶如鋪上黃金地毯，前往東螺溪賞花時可順遊東螺溪休閒農場、台灣穀堡、冰粽發明館等，並品嘗二林當地美食如二林蕎麥麵、高麗菜煎餅等，若前往田中，可順遊田中窯創藝園區欣賞陶藝之美、漫步田中、樂活襪之鄉博物館等觀光工廠。相關更多最新花況及旅遊活動，可到「愛玩彰化」臉書粉絲專頁及彰化旅遊資訊網查詢。

彰化花壇虎山巖金針花母親節前夕怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，怎麼拍都很美。圖／鐘玉真提供
彰化花壇虎山巖金針花母親節前夕怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，怎麼拍都很美。圖／鐘玉真提供
畢季即將到來，又是鳳凰花開之時，彰化八卦山天空步道沿線開得格外火熱。本報資料照片
畢季即將到來，又是鳳凰花開之時，彰化八卦山天空步道沿線開得格外火熱。本報資料照片
彰化花壇虎山巖金針花母親節前夕怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花母親節前夕怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收。記者劉明岩／攝影
今年的「四月雪」桐花來得比較晚，現在剛好進入最佳觀賞期，八卦山139線沿途、福田賞桐生態園區、芬園挑水古道及員林藤山步道等地，可欣賞滿山遍野、隨風飄落的潔白桐花。圖／縣府提供
今年的「四月雪」桐花來得比較晚，現在剛好進入最佳觀賞期，八卦山139線沿途、福田賞桐生態園區、芬園挑水古道及員林藤山步道等地，可欣賞滿山遍野、隨風飄落的潔白桐花。圖／縣府提供

彰化 賞花 金針花 黃金

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