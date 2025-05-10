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權屬未釐清...彰化縣府公告代標售37標土地 伸港住宅區底價20萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地共37標土地，其中標售底價最便宜的是位在伸港伸東段住宅區土地才20.4萬元。圖／縣府提供
彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地共37標土地，其中標售底價最便宜的是位在伸港伸東段住宅區土地才20.4萬元。圖／縣府提供

彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地，即日起到7月29日公告3個月，共37標土地，其中標售底價最低的是位在伸港住宅區土地為20.4萬元，最高標售底價則達5438萬餘元，位在花壇鄉一筆面積7572.84平方公尺特定農區用地。

地政處表示，此次共標售37標土地，伸港鄉伸東段735地號，標售20萬4000元，底價當中最低，為都市計畫內住宅區、面積20平方公尺、權利範圍40/120，持分面積6.67平方公尺，每平方公尺3萬585元。

標售底價最高是5438萬餘元，為花壇鄉溪北段315地號，為特定農業區農牧用地、面積7572.84平方公尺、權利範圍全部，每平方公尺7182元。

地政處表示，此次標售即日起到7月29日公告3個月，受理投標期間為7月1日起至7月30日上午9時止，訂7月30日上午10時辦理開標作業，歡迎有意投標且符合投標資格的民眾踴躍參與投標。

地政處表示，各標號土地權利人及利害關係人在決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，另外有符合規定的優先購買權者，請主動於決標後10日內，書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。 標售相關資訊可上（https://gov.tw/6up）網址連結。

地政處表示，地籍清理主要是解決台灣光復初期遺留的權利內容不符或與現行法令規定不符的地籍問題，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

地政處提醒有意投標人，本次各標號土地除有占用情形外，部分土地有耕地375租約，標售一律按現狀標售，其地上物、耕地375租約及一切應辦手續或占用的排除，概由得標人自理，欲參加投標之民眾可向本府地政處地籍科免費索取投標書件，也可至縣府地政處網站(https://land.chcg.gov.tw/)下載使用。

彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地共37標土地，其中標售底價最高達5438萬餘元，位在花壇鄉溪北段一筆面積7572.84平方公尺特定農區用地。圖／縣府提供
彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地共37標土地，其中標售底價最高達5438萬餘元，位在花壇鄉溪北段一筆面積7572.84平方公尺特定農區用地。圖／縣府提供

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