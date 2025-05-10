聽新聞
0:00 / 0:00

彰縣兩交流道常塞車 議員促解決

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣台76線林厝交流道與中山高彰化交流道經常塞車，多名縣議員昨天要求縣府改善，並建議增加匝道分流。交通處長林孟弘表示，會進行新闢匝道可行性評估，送交通部審核，至於增設林森西路陸橋分散彰化交流道車流，可再會勘研議。

縣議員張錦昆表示，員林市林厝交流道下匝道經常大塞車，只調整紅綠燈秒數沒用，應徵收土地拓寬連絡道路。縣議員鄭俊雄說，下台76線後連接剛通車的東彰道路也常塞車，交通部長曾來視察，但不要只是看一看，縣府一定要通盤檢討，甚至用無人機記錄每個路口交通瓶頸狀況，確實解決問題。

縣議員楊子賢與莊陞漢則說，中山高彰化交流道塞車一樣嚴重，從彰化交流道南下的車潮會與從彰化市中華西路車流匯聚在新平路，導致塞車。未來大埔截水溝工程完工後，車流量更大。

楊子賢建議，林森西路新設陸橋跨越大埔截水溝，讓往彰化西區、和美車輛往南銜接彰水路、彰鹿路、大埔截水溝道路，往北岸則接彰化交流道與彰化市區，分流行車動線。

至於新平路與國道南下出口的交織面，新平路可先走南岸，再銜接新設路橋，避免在果菜市場、環河街口交通打結，並透過不同時段號誌時相調整，讓車輛有更清楚的行車動線指引。

交通處長林孟弘表示，林厝交流道塞車問題，上次交通部會勘，即使調整紅綠燈秒數只能解決台76線八卦山隧道塞車，但無法改善林厝交流道到東彰平面道的壅塞，縣府也建議在東彰道路新闢匝道，才能避免平面道路塞車，將進行新設匝道可行性評估送中央審核。

塞車 議員

延伸閱讀

台76線林厝交流道、國1彰化交流道塞車難題 民代促快解決

收罰單或被逼車？台76線林厝大塞車 上班族焦慮陷兩難

中山高彰化段建第二交流道 交長陳世凱：先評估可行性

台76線快速道林厝交流道壅塞未解 地方：東彰增設匝道

相關新聞

議員籲演練防空避難 中市允研議

台中市海線地區將舉辦城鎮韌性演習，台中市議員昨天表示，兩岸情勢緊張，應認真看待戰爭風險，許多市民官員「一問三不知」，應舉...

卸車牌長期霸占停車位 南投鐵腕找鎖匠開鎖查車主

公共停車位一位難求，卻有二手車業者長期占用中興新村省政資料館後方公共停車場，並將車牌卸下，讓民眾難以申訴。南投市公所昨天...

彰縣兩交流道常塞車 議員促解決

彰化縣台76線林厝交流道與中山高彰化交流道經常塞車，多名縣議員昨天要求縣府改善，並建議增加匝道分流。交通處長林孟弘表示，...

獨厚一村！彰化第一個標線型圓環改造完成 其他15村抱怨很不便

彰化縣大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口今年改造成全縣第一處標線型圓環路口，卻造成居民反彈出入不便，縣府工務處長許俊...

「綠癌」也能循環利用 中華汽車攜手彰化湖埔社大DIY防蚊液超好用

「綠癌」小花蔓澤蘭名列世界百大強勢入侵外來種，被彰化縣湖埔社大研發結合左手香製作天然防蚊液，今與中華汽車人員60人製作2...

彰化員林重劃區幼兒園今年底完工 招生人數、時間點曝光

彰化縣員林市東區公共幼兒園不敷使用，市公所去年動工新建員林市立重劃區幼兒園，縣長王惠美今前往視察施工情形，代理市長賴致富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。