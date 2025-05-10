彰縣兩交流道常塞車 議員促解決

彰化縣台76線林厝交流道與中山高彰化交流道經常塞車，多名縣議員昨天要求縣府改善，並建議增加匝道分流。交通處長林孟弘表示，會進行新闢匝道可行性評估，送交通部審核，至於增設林森西路陸橋分散彰化交流道車流，可再會勘研議。

縣議員張錦昆表示，員林市林厝交流道下匝道經常大塞車，只調整紅綠燈秒數沒用，應徵收土地拓寬連絡道路。縣議員鄭俊雄說，下台76線後連接剛通車的東彰道路也常塞車，交通部長曾來視察，但不要只是看一看，縣府一定要通盤檢討，甚至用無人機記錄每個路口交通瓶頸狀況，確實解決問題。

縣議員楊子賢與莊陞漢則說，中山高彰化交流道塞車一樣嚴重，從彰化交流道南下的車潮會與從彰化市中華西路車流匯聚在新平路，導致塞車。未來大埔截水溝工程完工後，車流量更大。

楊子賢建議，林森西路新設陸橋跨越大埔截水溝，讓往彰化西區、和美車輛往南銜接彰水路、彰鹿路、大埔截水溝道路，往北岸則接彰化交流道與彰化市區，分流行車動線。

至於新平路與國道南下出口的交織面，新平路可先走南岸，再銜接新設路橋，避免在果菜市場、環河街口交通打結，並透過不同時段號誌時相調整，讓車輛有更清楚的行車動線指引。

交通處長林孟弘表示，林厝交流道塞車問題，上次交通部會勘，即使調整紅綠燈秒數只能解決台76線八卦山隧道塞車，但無法改善林厝交流道到東彰平面道的壅塞，縣府也建議在東彰道路新闢匝道，才能避免平面道路塞車，將進行新設匝道可行性評估送中央審核。