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卸車牌長期霸占停車位 南投鐵腕找鎖匠開鎖查車主

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣議員簡千翔（前）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供
南投縣議員簡千翔（前）會同警方、市公所、環保局，檢查無牌車引擎號碼。圖／簡千翔提供

公共停車位一位難求，卻有二手車業者長期占用中興新村省政資料館後方公共停車場，並將車牌卸下，讓民眾難以申訴。南投市公所昨天請鎖匠打開引擎蓋由警方追查車籍，若公告後無人處理，將依廢棄物拖吊清理。

南投縣去年實施路邊停車收費，路邊停車格遭占用大幅改善，中興新村因人口少，多數公共停車場未實施停車收費，有業者利用這個巧門，長期占用公共停車場。

縣議員簡千翔說，省政資料館後方的公共停車場空間大，長期被無牌車占用，導致其他駕駛人停車困難。居民說，占用者大都是二手車業者，將待售車車牌卸下，開到省政資料館後方停車場停放，一放就是好幾個月，許多車主找不到地方停車。

最近營北國中周邊人行道改善，路邊無法停車，公共停車場又被這些無牌車占用，影響停車秩序。南投市公所曾根據民眾舉發，張貼公告要求限期開走，果然車輛很快移開，但沒多久又換一批無牌車占用，居民無奈。

簡千翔接到居民陳情後，聯繫環保局、南投市公所、中興警分局昨天到場處理，市公所找鎖匠打開車門和引擎蓋，警方抄下汽車引擎號碼，向南投監理站追查車籍，確認是否為失竊車或無主車，若公告後沒人處理，將由環保局依廢清法拖吊。

簡千翔說，業者將公共停車場當成免費停車格，並卸下車牌躲避追查，影響其他人停車權益，也挑戰公權力，呼籲業者不要占用公共停車場，否則車輛被當廢棄物拖吊清理，當心因小失大。

停車場 南投縣 簡千翔

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