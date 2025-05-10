議員籲演練防空避難 中市允研議

台中市海線地區將舉辦城鎮韌性演習，台中市議員昨天表示，兩岸情勢緊張，應認真看待戰爭風險，許多市民官員「一問三不知」，應舉辦小規模演習操練，讓民眾知道避難。市府表示，全民演練可能引發民怨，會研議小規模操演，強化國防意識。

議會市府認為防空避難演習勢在必行，市民卻認為「吃飽換餓」、浪費公帑。鄭姓工廠老闆說，現在最需要解決的是經濟問題，市府別虛應故事。無論是大型或小型演習，如果只是像萬安演習待在室內，就不如不辦。真的要演習工廠還能上班嗎？餐廳能營業嗎？經濟損失算誰的？

民進黨議員黃守達說，全市有1萬212處防空避難設施，可容納623萬人，但多數民眾不知道避難設施在哪裡。應該透過演習，讓民眾實際進入防空設施。

7月15日海線梧棲、沙鹿與清水有25萬人規模的城鎮韌性演習，民政局曾表示，礙於人力物力有限，無法把所有人引導到防空避難設施，將維持以往模式，讓民眾待在室內。

黃守達建議，先確認7月15日城鎮演習如何進行，推動小規模演練，讓民眾進入防空設施避難。

國民黨議員李中也說，讓所有民眾都進入防空設施有困難，但不能因困難就不做，市府要明確分配，否則一旦戰爭，民眾無法用手機查詢防空設施；市府也要盤點急救包與血庫，做好外傷急救準備。

副市長鄭照新表示，強制所有民眾操練防空設施恐造成民怨，市府會研議小規模演習，防空設施都有定期維護；消防局長孫福佑指出，每年會訓練戰時救護，今年起採購戰傷包；衛生局長曾梓展說，戰時會和捐血中心合作提供血包。

陳姓里長說，政府要操練防空設施使用，過去防空演習，只需待在室內、車輛停路邊，還沒有把一群人全集中到避難場所的經驗，如果真的要做就要有配套，以免惹民怨。

呂姓市民則表示，支持實際演練使用防空設施，以免飛彈打過來，民眾往哪跑都不知道。