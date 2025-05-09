獨厚一村！彰化第一個標線型圓環改造完成 其他15村抱怨很不便

彰化縣大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口今年改造成全縣第一處標線型圓環路口，卻造成居民反彈出入不便，縣府工務處長許俊宏說，因為該三叉路口車流多，以往支線車輛很難匯入主幹道中正西路，才會設置標線型圓環，後續會再觀察車流通行狀況，視情況滾動檢討改善。

縣議員張錦昆今天在議會質詢表示，居民向他連署陳情，大村鄉中正西路的新設圓環很不便，民眾說，以往該路口很少有車禍，不知為何要設圓環，設了後，只有過溝村民出來方便，但其他15村的民眾都要繞圓環，非常不便，若繞圓環忘了打方向燈又會被開單。

張錦昆說，當初新圓環說要先試辦，但現在如果新圓環變成只有一村過溝方便，其他15村都不方便，應再檢討。

許俊宏說，中正西路車流多，又近平交道，常造成支道過溝三巷及鎮安一巷匯入主幹道很困難，而會產生車輛爭道及碰撞事故，為改善此易肇事路口，及平均支幹道通行權益，而設置標線型圓環。

縣議員吳韋達則指出，大村鄉中正西路圓環設計仍存在許多風險，建議縣府應制定「彰化縣圓環設置標準」，做為未來交通工程設計、改善依據，包括道路進出須採「正交」設計原則減少視野死角、圓環中圈區域明確區分大型車與小車使用空間、禁止單線圓環內部車輛並行、預留前車緩衝空間等，以提升通行效率與行人安全。

吳韋達也以自己過去在荷蘭居住的圓環設計為例，當進入圓環的車道角度不正時，駕駛需同時觀察左前與左後方來車，反而增加交通判斷壓力，也違反圓環「進入需禮讓內圈車輛」的基本原則，而提升擦撞風險。在國外會使用透水磚作為中圈路面，目的是讓小型車不舒服而避開，在台灣是以白色虛線區隔，實際上小型車直接穿越該區，導致圓環內部車輛錯線並行，會產生通行爭議與危險，也違反圓環的設計精神。