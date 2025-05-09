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「綠癌」也能循環利用 中華汽車攜手彰化湖埔社大DIY防蚊液超好用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中華汽車協力廠商台灣電通用到東螺溪生態教育園區製作天然防蚊液，很有成就感。記者簡慧珍／攝影
中華汽車協力廠商台灣電通用到東螺溪生態教育園區製作天然防蚊液，很有成就感。記者簡慧珍／攝影

「綠癌」小花蔓澤蘭名列世界百大強勢入侵外來種，被彰化縣湖埔社大研發結合左手香製作天然防蚊液，今與中華汽車人員60人製作200瓶防蚊液捐贈華山基金會，讓經濟弱勢長者共享企業永續責任與在地共好的成果。

中華汽車連年舉辦淨灘、淨山等活動，用行動愛地球實踐企業永續理念，今年在網路看見湖埔社大維護東螺溪的作為，相當感動，首次到溪湖鎮東螺溪畔，一邊聽彰化縣環保教育講師謝文猷講解當地生態，一邊沿著水岸拔除約300公尺小花蔓澤蘭，拯救被覆蓋的樹木。

中華汽車員工和協力廠商把小花蔓澤蘭帶到東螺溪生態教育園區，湖埔社大執行長林淑玲解說製作防蚊液方法，依比例絞碎小花蔓澤蘭和左手香的葉子，加入酒精速成天然防蚊液，林淑玲提醒用乾燥毛巾輕壓葉子吸乾水分，葉子越乾燥，防蚊液保存期限越久且不易變質。

中華汽車ESG 委員會、採購部專案經理郭秀雅都表示，第一次到東螺溪，環境相當好，公司人員和協力廠商從淨溪、製作防蚊液，參與融合生態保育、資源再生與社會關懷的活動，感受到今天不只是一次活動，更是一段與土地共學的旅程，備感有意義。

「企業不是來幫忙，而是加入。」林淑玲強調，湖埔社大多年來與地方志工共同維護東螺溪流域環境，開設在地導覽、農業永續與水資源教育課程，也定期辦理生態巡守、外來種防除、溪岸整治等行動，今有企業選擇投入這條還在恢復中的溪流，讓地方教育、企業責任與公益服務在溪邊交會。

華山基金會致贈感謝狀給湖埔社大，謝謝牽成與中華汽車贈送天然防蚊液。記者簡慧珍／攝影
華山基金會致贈感謝狀給湖埔社大，謝謝牽成與中華汽車贈送天然防蚊液。記者簡慧珍／攝影
中華汽車員工及協力廠商用小花蔓澤蘭和左手香製作天然防蚊液。記者簡慧珍／攝影
中華汽車員工及協力廠商用小花蔓澤蘭和左手香製作天然防蚊液。記者簡慧珍／攝影
中華汽車捐贈天然防蚊液給華山基金會。記者簡慧珍／攝影
中華汽車捐贈天然防蚊液給華山基金會。記者簡慧珍／攝影

小花蔓澤蘭 防蚊

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