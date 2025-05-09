「綠癌」也能循環利用 中華汽車攜手彰化湖埔社大DIY防蚊液超好用
「綠癌」小花蔓澤蘭名列世界百大強勢入侵外來種，被彰化縣湖埔社大研發結合左手香製作天然防蚊液，今與中華汽車人員60人製作200瓶防蚊液捐贈華山基金會，讓經濟弱勢長者共享企業永續責任與在地共好的成果。
中華汽車連年舉辦淨灘、淨山等活動，用行動愛地球實踐企業永續理念，今年在網路看見湖埔社大維護東螺溪的作為，相當感動，首次到溪湖鎮東螺溪畔，一邊聽彰化縣環保教育講師謝文猷講解當地生態，一邊沿著水岸拔除約300公尺小花蔓澤蘭，拯救被覆蓋的樹木。
中華汽車員工和協力廠商把小花蔓澤蘭帶到東螺溪生態教育園區，湖埔社大執行長林淑玲解說製作防蚊液方法，依比例絞碎小花蔓澤蘭和左手香的葉子，加入酒精速成天然防蚊液，林淑玲提醒用乾燥毛巾輕壓葉子吸乾水分，葉子越乾燥，防蚊液保存期限越久且不易變質。
中華汽車ESG 委員會、採購部專案經理郭秀雅都表示，第一次到東螺溪，環境相當好，公司人員和協力廠商從淨溪、製作防蚊液，參與融合生態保育、資源再生與社會關懷的活動，感受到今天不只是一次活動，更是一段與土地共學的旅程，備感有意義。
「企業不是來幫忙，而是加入。」林淑玲強調，湖埔社大多年來與地方志工共同維護東螺溪流域環境，開設在地導覽、農業永續與水資源教育課程，也定期辦理生態巡守、外來種防除、溪岸整治等行動，今有企業選擇投入這條還在恢復中的溪流，讓地方教育、企業責任與公益服務在溪邊交會。
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