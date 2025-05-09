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彰化大村圓環惹議 縣府增加車道寬度滾動檢討

中央社／ 彰化9日電

彰化縣政府為改善大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口交通，今年2月劃設標線型圓環路口，卻出現批評聲浪；工務處表示，已調整車道寬度等措施，將滾動檢討。

彰化縣議會第20屆第5次定期會今天進行縣政質詢，中國國民黨籍議員張錦昆表示，有許多村民反映標線型圓環劃設後，出入要繞行大圓環相當不便，希望縣府研議解方。

無黨籍議員吳韋達說，目前圓環在進出道配置未採正交設計，容易造成駕駛視線死角與進出判斷錯亂，建議縣府盡速研擬「彰化縣圓環設置標準」，包括道路進出應採正交設計、圓環中圈區域明確區分大型車與小型車使用空間、預留前車緩衝空間等，以提升通行效率與行人安全。

工務處長許俊宏表示，大村鄉中正西路平交道、過溝三巷及鎮安一巷為三叉口交會處，常造成支道匯入幹道困難、車輛爭道及碰撞事故發生，為改善此易肇事路口及平均支幹道通行權益，才會設置標線型圓環。

許俊宏說，近日已完成圓環車道寬度增加、平交道前黃網格加大等調整措施，後續將觀察車流通行狀況，滾動性檢討。

車道

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