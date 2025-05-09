彰化員林重劃區幼兒園今年底完工 招生人數、時間點曝光

彰化縣員林市東區公共幼兒園不敷使用，市公所去年動工新建員林市立重劃區幼兒園，縣長王惠美今前往視察施工情形，代理市長賴致富說明主體工程預計7月完工，接著內裝工程，可望114學年第二學期開園，招收8班176名兒童。

員林市民代表會主席張國良說，故市長游振雄發現員林市東區公共幼兒園不是校舍老舊就是廢校，東山國小附近的員林市幼鎮興分班不敷使用，幸好國教署有專案計畫可申請補助，但需地方政府配合，游振雄拜託市代、縣府幫忙，找到這個合適地點並已動工興建，家長都很期待。

王惠美表示，員林市從故市長到代理市長都持續推動市政，感謝縣議會和員林市代會大力支持預算，才能加速推動照顧幼兒的建設，員林市新建這個幼兒園可整合大埔分班、西東分班、東北分班、鎮興分班，給小朋友更好的學習環境。

都市計畫重劃區「兒6」兒童遊樂場用地進行多目標場域使用，新建幼兒園主體工程總經費約6059萬元，國教署補助3134萬元、縣府補500萬元、公所自籌近2425萬元，員林市將動支1434萬元辦理幼兒園環境改善工程及設施，明年元月招收幼幼班、小班、中班及大班各2班共8班、176位孩童。