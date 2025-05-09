快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南心疼發聲

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化員林重劃區幼兒園今年底完工 招生人數、時間點曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美到員林市重劃區幼兒園新建工程的工地查看施工情形，代理市長賴致富說明施工情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到員林市重劃區幼兒園新建工程的工地查看施工情形，代理市長賴致富說明施工情形。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市東區公共幼兒園不敷使用，市公所去年動工新建員林市立重劃區幼兒園，縣長王惠美今前往視察施工情形，代理市長賴致富說明主體工程預計7月完工，接著內裝工程，可望114學年第二學期開園，招收8班176名兒童。

員林市民代表會主席張國良說，故市長游振雄發現員林市東區公共幼兒園不是校舍老舊就是廢校，東山國小附近的員林市幼鎮興分班不敷使用，幸好國教署有專案計畫可申請補助，但需地方政府配合，游振雄拜託市代、縣府幫忙，找到這個合適地點並已動工興建，家長都很期待。

王惠美表示，員林市從故市長到代理市長都持續推動市政，感謝縣議會和員林市代會大力支持預算，才能加速推動照顧幼兒的建設，員林市新建這個幼兒園可整合大埔分班、西東分班、東北分班、鎮興分班，給小朋友更好的學習環境。

都市計畫重劃區「兒6」兒童遊樂場用地進行多目標場域使用，新建幼兒園主體工程總經費約6059萬元，國教署補助3134萬元、縣府補500萬元、公所自籌近2425萬元，員林市將動支1434萬元辦理幼兒園環境改善工程及設施，明年元月招收幼幼班、小班、中班及大班各2班共8班、176位孩童。

員林 幼兒園 重劃區

延伸閱讀

彰化人口外流問題有解 縣長王惠美：要有好的產業環境

彰化縣人口跌破122萬 到王惠美卸任恐跌破120萬

「龍王」起駕、「水仙尊王」同行 鹿港慶端陽揭開序幕

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

相關新聞

彰化員林重劃區幼兒園今年底完工 招生人數、時間點曝光

彰化縣員林市東區公共幼兒園不敷使用，市公所去年動工新建員林市立重劃區幼兒園，縣長王惠美今前往視察施工情形，代理市長賴致富...

彰縣長王惠美勞保資歷16年 下個工作不排除當勞工

彰化縣逾2萬家合法工廠，每年約發生4千件職業災害，縣政府推動職安文化下向扎根，今從國立崇實高工出發，委託劇團表演舞台劇，...

台76線林厝交流道、國1彰化交流道塞車難題 民代促快解決

彰化縣員林市台76線快速道林厝交流道經常大塞車，今天多位議員也督促縣府要儘速解決，建議拓寬一旁巷道或增設匝道疏解車流；縣...

開別人的車酒駕該不該吊扣車牌？ 中市函請中央釋疑修法

台中酒駕取締數量六都第一，警方確認酒駕即吊扣車牌，即使駕駛人不是車主也比照辦理。議員指出，近期最高行政法院判決，1名酒駕...

台中綠美圖12/13開館 「咖波」聯名借閱證今起限量開辦

「這張借書證太可愛了！」台中綠美圖即將在12月13日開館，文化局今發布與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，作為送...

擔心戰爭…台中議員籲實際操演防空避難 市府允研議

台中7月15日將舉辦海線地區城鎮韌性演習，藍綠議員均表示，兩岸情勢緊張，台灣應認真看待戰爭風險，許多民眾甚至官員卻對防空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。