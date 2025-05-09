台中孝親沐足感恩活動報名開跑 限額320組親子
財團法人台中市私立佛教淨心社福慈善事業基金會主辦的「2025供養孝親沐足感恩活動」，6月14日將在台中新民高中舉行，即日起開放報名，限額320組，額滿為止。
主辦單位表示，此活動以弘揚孝道為宗旨，透過沐足、擁抱獻愛與感恩儀式，讓學童學習尊親敬老，實踐感恩之行，並且增進親子間的理解與情感交流。
供養孝親沐足感恩活動6月14日上午8時30分登場，包含國樂表演、沐足儀式、五會念佛、子女奉養金奉上與師長致詞勉勵等環節，內容豐富，寓教於樂。
活動對象以國小學童及其父母、祖父母或主要扶養長輩為主，每組兩人，限額320組。參與者除可獲得臉盆、毛巾、孝親證書與供養金等紀念品外，還有機會獲頒獎學金。
行政院中部聯合服務中心執行長莊競程服務處、市議員曾朝榮服務處、新民高中共同協辦，大台中五金百貨、德馨獅子會會長鄭天梅等單位熱情贊助。
主辦單位強調，希望透過本活動，讓社會重新重視孝道教育，從生活中培養孩子感恩的心。報名方式洽04-22331997，由莊競程服務處協助登記。成功報名者將收到簡訊通知，才視為完成報名。
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